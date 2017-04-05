Новые видеокарты AMD Radeon RX 580, 570 и 550 являются переименованными версиями ускорителей 400-ой серии. Об этом свидетельствуют результаты новинок в синтетическом тесте 3D Mark.

RX 580 имеет 4/8 ГБ памяти GDDR5 с частотой 8 ГГц и 256-разрядную шину. Графический процессор работает на частоте 1340 МГц, а пропускная способность карточки составляет 256 ГБ/с. В 3D Mark Firestrike Extreme данная карточка набрала 6675 баллов. С учетом этого, ее стоимость составит около $200-250.





RX 570 имеет схожие характеристики, но работает на пониженных частотах: 1325 МГц и 7 ГГц для ядра и памяти соответственно. В Firestrike Extreme он набирает 5719 баллов.

RX 550 довольно слабый ускоритель. В синтетике его результат равен 1848 баллам.

Официальный анонс новых ускорителей AMD ожидается 18 апреля. Не исключено, что в этот же день дебютирует флагманская видеокарта с архитектурой Vega.