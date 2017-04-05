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Бразильский охотник на инопланетян загадочно исчез

06.04.2017 15:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Бразильца Бруно Борхеса не могут найти уже больше недели. Полицию и интернет-пользователей озадачило содержимое его комнаты: в ней нашли множество шифровок, 14 рукописных книг и статую философа XVI века. Об этом рассказывает местное издание Globo.

Бразильский охотник на инопланетян загадочно исчез
Бруно Борхес. Фото: facebook.com / oriobranco.net

24-летний студент-психолог Бруно Борхес жил в бразильском городе Риу-Бранку. Родители описали его как здорового юношу с выдающимися способностями, который очень много читал.

27 марта Борхес исчез. Отец рассказал, что в последний раз видел Бруно дома за обедом. Он был одет в футболку и шорты, при себе у него не было ни денег, ни документов. Сейчас его мобильный отключен.

До этого родителей Борхеса не было на протяжении месяца. Его сестра утверждает, что все это время он работал над неким секретным проектом. Он никого не впускал в свою комнату, сестре он говорил, что пишет 14 книг, «которые изменят человечество к лучшему».

История исчезновения Борхеса стала популярна среди интернет-пользователей после того, как в Сеть попало видео из его спальни. Ее стены оказались покрыты рукописными знаками, символами и картинками. На стене висел портрет самого Борхеса рядом с инопланетянином. Мебели не было, зато посреди комнаты стояла статуя итальянского философа Джордано Бруно. Также там лежали 14 пронумерованных рукописных книг с зашифрованным содержимым.

Бразильский охотник на инопланетян загадочно исчез
Фото: Rede Amazônica Acre / globo.com
Бразильский охотник на инопланетян загадочно исчез
Фото: Rede Amazônica Acre / globo.com
Бразильский охотник на инопланетян загадочно исчез
Фото: Rede Amazônica Acre / globo.com
Бразильский охотник на инопланетян загадочно исчез
Фото: Rede Amazônica Acre / globo.com
Бразильский охотник на инопланетян загадочно исчез
Кое-кто отметил, что сам юноша похож на Джордано Бруно. Фото: Rede Amazônica Acre / globo.com

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Родители утверждают, что не знают, как статуя оказалась в их доме. По оценкам полицейских, она стоит около двух тысяч долларов. Мать Бруно рассказала, что отказала ему в деньгах, когда он просил крупную сумму на «секретный проект».

Сейчас молодого человека ищет полиция. Родители уверены, что его похитили. Интернет-пользователи принялись строить теории того, что значат оставленные Борхесом символы. Одни предположили, что молодой человек помешался, другие усмотрели в его пропаже художественный проект или рекламный трюк.

 
 
Ссылка на источник 22
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Бразильца Бруно Борхеса не могут найти уже больше недели. Полицию и интернет-пользователей озадачило содержимое его комнаты: в ней нашли множество шифровок, 14...

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