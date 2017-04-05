В разработке находится новая игра про Гарри Поттера. Созданием проекта занимается студия Avalanche Software по заказу Warner Bros. Официального подтверждения пока не было, сообщает InGame .

Также разработчики разместили несколько вакансий, которые говорят о том, что речь идет об игре высокого класса. В частности, компания нуждается в сценаристе, способном создавать разветвленное повествование для ролевых игр. Также открыта вакансия для консультанта, который хорошо разбирается в британской культуре и способен грамотно ее презентовать.





Известно, что игра создается на графическом движке Unreal Engine 4. Других подробностей пока нет.

Официальный анонс новой игры про Гарри Поттера может состояться в июне в рамках выставки E3 2017.