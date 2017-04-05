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В разработке находится ролевая игра про Гарри Поттера
06.04.2017 12:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В разработке находится новая игра про Гарри Поттера. Созданием проекта занимается студия Avalanche Software по заказу Warner Bros. Официального подтверждения пока не было, сообщает
Также разработчики разместили несколько вакансий, которые говорят о том, что речь идет об игре высокого класса. В частности, компания нуждается в сценаристе, способном создавать разветвленное повествование для ролевых игр. Также открыта вакансия для консультанта, который хорошо разбирается в британской культуре и способен грамотно ее презентовать.
Известно, что игра создается на графическом движке Unreal Engine 4. Других подробностей пока нет.
Официальный анонс новой игры про Гарри Поттера может состояться в июне в рамках выставки E3 2017.
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В разработке находится новая игра про Гарри Поттера. Созданием проекта занимается студия Avalanche Software...
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