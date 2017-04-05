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В разработке находится ролевая игра про Гарри Поттера

06.04.2017 12:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В разработке находится новая игра про Гарри Поттера. Созданием проекта занимается студия Avalanche Software по заказу Warner Bros. Официального подтверждения пока не было, сообщает InGame.

Также разработчики разместили несколько вакансий, которые говорят о том, что речь идет об игре высокого класса. В частности, компания нуждается в сценаристе, способном создавать разветвленное повествование для ролевых игр. Также открыта вакансия для консультанта, который хорошо разбирается в британской культуре и способен грамотно ее презентовать.

В разработке находится ролевая игра про Гарри Поттера

Известно, что игра создается на графическом движке Unreal Engine 4. Других подробностей пока нет.

Официальный анонс новой игры про Гарри Поттера может состояться в июне в рамках выставки E3 2017.

 
 
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В разработке находится новая игра про Гарри Поттера. Созданием проекта занимается студия Avalanche Software...

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