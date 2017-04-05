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Глава Xbox приехал в гости к Remedy Entertainment

06.04.2017 12:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Финская студия Remedy Entertainment выпустила новое видео с Сэмом Лейком, посвященное годовщине приключенческого боевика Quantum Break. В ролике, который содержит нарезку игровых моментов, разработчики также поблагодарили своих поклонников за поддержку, сообщает InGame.

Еще Remedy Entertainment сообщила, что вчера в студию заглянул глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер. Цель его визита не уточняется, но может быть связна с будущей игрой компании. Возможно, это будет Alan Wake 2.

Известно, что сейчас Remedy работает над двумя новыми проектами. В частности, финны делают сюжетный режим для боевика Crossfire 2. Еще одна игра создается при поддержке нового партнера и представляет собой кооперативный боевик.

 
 
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Финская студия Remedy Entertainment выпустила новое видео с Сэмом Лейком, посвященное годовщине...

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