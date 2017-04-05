|
Глава Xbox приехал в гости к Remedy Entertainment
06.04.2017 12:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Финская студия Remedy Entertainment выпустила новое видео с Сэмом Лейком, посвященное годовщине приключенческого боевика Quantum Break. В ролике, который содержит нарезку игровых моментов, разработчики также поблагодарили своих поклонников за поддержку, сообщает
Еще Remedy Entertainment сообщила, что вчера в студию заглянул глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер. Цель его визита не уточняется, но может быть связна с будущей игрой компании. Возможно, это будет Alan Wake 2.
Известно, что сейчас Remedy работает над двумя новыми проектами. В частности, финны делают сюжетный режим для боевика Crossfire 2. Еще одна игра создается при поддержке нового партнера и представляет собой кооперативный боевик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финская студия Remedy Entertainment выпустила новое видео с Сэмом Лейком, посвященное годовщине...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии