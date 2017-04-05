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iPhone 8 задержится до ноября из-за проблем с производством

06.04.2017 11:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Юбилейный iPhone 8 может задержаться до октября-ноября из-за проблем с производством. Об этом сообщает издание Economic Daily News.

Источник утверждает, что Apple столкнулась с трудностями, которые связаны с ламинированием OLED-дисплеев. Также компания испытывает сложности с реализаций 3D-камеры, которая должна обеспечить дополнительную биометрическую защиту и поддержку дополненной реальности.

iPhone 8 задержится до ноября из-за проблем с производством

Смартфону iPhone 8 приписывают 5,2-дюймовый «безграничный» экран и встроенный в него сканер отпечатков пальцев. Также гаджет порадует корпусом из металлического стекла и поддержкой беспроводной зарядки.

iPhone 8 будет самым дорогим смартфоном компании. По одним данным, его стоимость составит $850-900, по другим – превысит $1000. Первая партия будет сильно ограничена, поэтом на старте устройство будет в дефиците.

 
 
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Юбилейный iPhone 8 может задержаться до октября-ноября из-за проблем с производством. Об этом сообщает...

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