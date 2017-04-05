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В России признали экстремистской "фотожабу" на Путина
06.04.2017 16:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Российский Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов. Теперь в их число внесен плакат с изображением Владимира Путина с макияжем, сообщает
В документе отмечается, что на снимке у человека, «похожего на президента РФ В.В. Путина, накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента».
Пресс-секретарь политика Дмитрий Песков
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Тогда суд постановил признать изображения информацией, запрещенной к распространению на территории России. Сам Цветков был освобожден от уголовной ответственности, к нему применены «меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа».
Англоязычные интернет-пользователи на протяжении последних суток принялись распространять изображения, подходящие под описание суда. Пост с запрещенной картинкой и заголовком «Нелегально в России» попал на главную страницу популярной в США площадки Reddit и собрал несколько сотен тысяч просмотров.
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Российский Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов. Теперь в их число внесен плакат с изображением Владимира Путина с макияжем, сообщает...
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