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В России признали экстремистской "фотожабу" на Путина

06.04.2017 16:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российский Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов. Теперь в их число внесен плакат с изображением Владимира Путина с макияжем, сообщает Lenta.ru.

В России признали экстремистской "фотожабу" на Путина
Фото: Reuters

В документе отмечается, что на снимке у человека, «похожего на президента РФ В.В. Путина, накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента».

Пресс-секретарь политика Дмитрий Песков назвал изображение «похабщиной». «Как человека [его] могут задевать [такие изображения], но как президент он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимания».

Изображение признал экстремистским Центральный районный суд Твери еще 11 мая 2016 года. Обвиняемым в этом деле был Александр Цветков, который разместил это и еще несколько изображений на своей странице «ВКонтакте».

Тогда суд постановил признать изображения информацией, запрещенной к распространению на территории России. Сам Цветков был освобожден от уголовной ответственности, к нему применены «меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа».

Англоязычные интернет-пользователи на протяжении последних суток принялись распространять изображения, подходящие под описание суда. Пост с запрещенной картинкой и заголовком «Нелегально в России» попал на главную страницу популярной в США площадки Reddit и собрал несколько сотен тысяч просмотров.

 
 
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Российский Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов. Теперь в их число внесен плакат с изображением Владимира Путина с макияжем, сообщает...

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