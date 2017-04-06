Холдинг «Горизонт» планирует разработать новый современный телевизор «с повышенным функционалом». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова Николая Домбровского, начальника управления перспективного развития ЧНИУП «Институт цифрового телевидения «Горизонт».

«Мы рассчитываем создать современный белорусский телевизор, который не будет уступать Sony по функционалу и качеству, — сказал Николай Домбровский. — „Горизонт“ делает недорогие телевизоры для массового потребителя, но мы хотим, чтобы в нашей линейке появились и модели более высокого уровня, с повышенным функционалом. Мы сейчас работаем над этим. Думаю, что первые модели нового телевизора появятся в следующем году».

Сейчас «Горизонт» сотрудничает с японской компанией Socionext по нескольким направлениям, связанным с телевизорами и бортовой электроникой, в том числе и по разработке новой модели телевизора.

«Этот телевизор будет подстраиваться под потребителя. Пользователь сможет в этом smart-телевизоре создать свою конфигурацию, свой набор приложений, поставить на него любую программу, так как мы работаем на открытой платформе», — отметил начальник управления.