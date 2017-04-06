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Twitter подал в суд на власти США из-за требования раскрыть данные пользователя

07.04.2017 09:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Twitter Inc. подала в суд на правительство США из-за требований получить личные данные владельца одной из учетных записей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NBC News.

Twitter подал в суд на власти США из-за требования раскрыть данные пользователя

По его данным, в иске, направленном в окружной суд в Сан-Франциско, говорится, что речь идет о странице @ALT_uscis, называющей себя альтернативным аккаунтом правительственной Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Адвокаты Twitter указали, что 14 марта компании поступил запрос из погранично-таможенной службы о предоставлении таких данных, как логин, телефонный номер, адрес электронной почты и IP-адрес обладателя микроблога, в котором размещаются публикации с критикой президента США Дональда Трампа и проводимой им иммиграционной политики.

Twitter настаивает на неправомерности действия авторов запроса. По мнению юристов компании, погранслужба сначала должна доказать, что было совершено преступление или правонарушение и сокрытие данных владельца аккаунта препятствует расследованию.

 
 
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Компания Twitter Inc. подала в суд на правительство США из-за требований получить личные данные владельца одной из учетных записей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой...

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