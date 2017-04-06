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В Минске впервые пройдет Roboticon 2017 - выставка робототехники и инновационных технологий
07.04.2017 09:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
12 и 13 мая в минском футбольном манеже впервые пройдет Roboticon 2017 — выставка робототехники и инновационных технологий, которая соберет разработчиков и инвесторов, компании из области робототехники и IoT, производителей промышленных, бытовых и образовательных роботов, образовательные центры и робототехнические турниры.
Roboticon 2017 состоит из четырех основных площадок.
Expo (выставка робототехники)
На экспозиции будут представлены последние разработки ведущих мировых и отечественных производителей роботов от персональных до промышленных.
Среди участников — известные лидеры отрасли:
Rozum Robotics — передовики в области системы компьютерного зрения, роботизированных манипуляторов, программного обеспечения для управления робототехническими комплексами.
KUKA Robotics — мировой лидер по разработке и производству робототехники, в широком ассортименте роботов компании KUKA представлены почти все классы грузоподъемности и типы, что позволяет компании устанавливать стандарты в области сотрудничества человека и робота.
Образовательный центр ПВТ готовит высококвалифицированных специалистов, способных работать в динамично развивающейся отрасли. Центр был создан чтобы удовлетворить необходимость в квалифицированных кадрах и с момента выпуска первых специалистов центр прошел большой путь развития и становления, и сегодня мы можем гордиться званием лучшего центра ИТ образования.
На выставке будут представлены образцы 3D-принтеров от ведущих отечественных разработчиков.
Startup space
На площадке Startup space прошедшие конкурс высокотехнологичные стартапы смогут получить экспертную поддержку в области маркетинга, финансов, HR, интеллектуальной собственности, инженерии и программирования.
Работа со стартапами будет построена таким образом, чтобы в течение двух дней стартапы смогли бесплатно получить максимально полезную экспертную поддержку и оценку своих идей и проектов для повышения общих недостаточных компетенций и адаптировать стартапы под реальные рыночные условия.
К конкурсу приглашаются стартапы в направлениях:
Для участия в конкурсе необходимо
Конференция HARD 2017 — IoT, робототехника, инновации
Конференция HARD 2017 станет одним из самых значимых событий в сфере интернета вещей. Мероприятие соберет на своей площадке ведущих экспертов и игроков IoT-индустрии и робототехники СНГ, Европы и США, которые поделятся своим видением, опытом в реализации проектов и последними трендами.
Тренд интернета вещей набирает всё большую популярность в мире. Чаще всего понятие интернета вещей неразрывно связано с чем-то умным: умные дома, умный транспорт, умные предприятия, умные вещи.
Количество устройств, подключенных к интернету, растет невероятно быстрыми темпами. Интернет будет производить огромное количество данных, и открывать тем самым безграничные возможности для различных сфер деятельности.
Конференция будет полезна всем, кто связан или интересуется развитием робототехники, интернета вещей и инновациями, а также стартапам и специалистам.
Для участия в конференции необходимо
Education
Для школьников будет работать отдельная площадка, где преподаватели ведущих школ робототехники из России и Беларуси будут проводить практические занятия по сборке и программированию роботов разной сложности для разных возрастов.
В программе:
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12 и 13 мая в минском футбольном манеже впервые пройдет Roboticon 2017 — выставка робототехники и инновационных технологий, которая соберет разработчиков и инвесторов,...
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