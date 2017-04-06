12 и 13 мая в минском футбольном манеже впервые пройдет Roboticon 2017 — выставка робототехники и инновационных технологий, которая соберет разработчиков и инвесторов, компании из области робототехники и IoT, производителей промышленных, бытовых и образовательных роботов, образовательные центры и робототехнические турниры.





Roboticon 2017 состоит из четырех основных площадок.

Expo (выставка робототехники)

На экспозиции будут представлены последние разработки ведущих мировых и отечественных производителей роботов от персональных до промышленных.

Среди участников — известные лидеры отрасли:

Rozum Robotics — передовики в области системы компьютерного зрения, роботизированных манипуляторов, программного обеспечения для управления робототехническими комплексами.

KUKA Robotics — мировой лидер по разработке и производству робототехники, в широком ассортименте роботов компании KUKA представлены почти все классы грузоподъемности и типы, что позволяет компании устанавливать стандарты в области сотрудничества человека и робота.

Образовательный центр ПВТ готовит высококвалифицированных специалистов, способных работать в динамично развивающейся отрасли. Центр был создан чтобы удовлетворить необходимость в квалифицированных кадрах и с момента выпуска первых специалистов центр прошел большой путь развития и становления, и сегодня мы можем гордиться званием лучшего центра ИТ образования.

На выставке будут представлены образцы 3D-принтеров от ведущих отечественных разработчиков.





Startup space

На площадке Startup space прошедшие конкурс высокотехнологичные стартапы смогут получить экспертную поддержку в области маркетинга, финансов, HR, интеллектуальной собственности, инженерии и программирования.

Работа со стартапами будет построена таким образом, чтобы в течение двух дней стартапы смогли бесплатно получить максимально полезную экспертную поддержку и оценку своих идей и проектов для повышения общих недостаточных компетенций и адаптировать стартапы под реальные рыночные условия.

К конкурсу приглашаются стартапы в направлениях:

Аддитивные технологии;

Интернет вещей и большие данные;

Цифровое проектирование и моделирование.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте roboticon.by. Окончание приема заявок на конкурс 5 мая 2017 года.





Конференция HARD 2017 — IoT, робототехника, инновации

Конференция HARD 2017 станет одним из самых значимых событий в сфере интернета вещей. Мероприятие соберет на своей площадке ведущих экспертов и игроков IoT-индустрии и робототехники СНГ, Европы и США, которые поделятся своим видением, опытом в реализации проектов и последними трендами.

Тренд интернета вещей набирает всё большую популярность в мире. Чаще всего понятие интернета вещей неразрывно связано с чем-то умным: умные дома, умный транспорт, умные предприятия, умные вещи.

Количество устройств, подключенных к интернету, растет невероятно быстрыми темпами. Интернет будет производить огромное количество данных, и открывать тем самым безграничные возможности для различных сфер деятельности.

Конференция будет полезна всем, кто связан или интересуется развитием робототехники, интернета вещей и инновациями, а также стартапам и специалистам.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Регистрация на конференцию будет завершена 5 мая 2017 года.





Education

Для школьников будет работать отдельная площадка, где преподаватели ведущих школ робототехники из России и Беларуси будут проводить практические занятия по сборке и программированию роботов разной сложности для разных возрастов.

В программе:

Мастер-классы для юных разработчиков;

Турниры по образовательной робототехнике;

Минский чемпионат робототехники Roboticon;

Республиканский конкурс тех творчества.

Пройти предварительную регистрацию и ознакомится с более детальной программой вы можете на сайте roboticon.by .

Регистрируйтесь на сайте мероприятия и сохраните даты в календаре — Roboticon 2017 пройдет 12−13 мая в минском футбольном манеже.

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