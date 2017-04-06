﻿ Впервые найдена "вторая Земля" с атмосферой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впервые найдена "вторая Земля" с атмосферой

07.04.2017 11:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ученые обнаружили атмосферу у землеподобной экзопланеты Gliese 1132b. Научная работа об этом опубликована в журнале The Astronomical Journal, кратко об открытии рассказывает Science Alert.

Впервые найдена "вторая Земля" с атмосферой
Планета Gliese 1132b в представлении художника. Изображение: MPIA

Точный состав атмосферы пока неизвестен, однако исследователи полагают, что она может содержать водяной пар и метан.

Планета Gliese 1132b находится в созвездии Вела, расстояние от Земли до нее составляет около 39 световых лет. Планета имеет диаметр примерно на 20% больше, чем у Земли, а её масса оценивается в 1,6 массы Земли. Предположительная температура на ее поверхности 370 градусов по Цельсию.

«Пока это не обнаружение жизни на другой планете, это важный шаг в этом направлении, — сказал ведущий исследователь Джон Саутворт из Килского университета в Великобритании. —  Обнаружение атмосферы вокруг Gliese 1132b — первый случай обнаружения атмосферы у землеподобной планеты, без учета самой Земли».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые обнаружили атмосферу у землеподобной экзопланеты Gliese 1132b. Научная работа об этом опубликована в журнале The Astronomical Journal, кратко об открытии рассказывает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Минске впервые пройдет Roboticon 2017 - выставка робототехники и инновационных технологий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика