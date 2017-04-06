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12 апреля в Беларуси полдня не будет работать эфирное телевидение и радио

07.04.2017 11:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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12 апреля «Белтелеком» проведет плановые профилактические работы на передающем оборудовании по всей стране. Об этом сообщает сайт компании.

12 апреля в Беларуси полдня не будет работать эфирное телевидение и радио
Фото gorodkirov.ru

Профилактика затронет эфирную трансляцию телевизионных программ и все радиостанции. Перерыв в вещании продлится с 9.00 до 15.00.

Работы планируют провести на передающем, электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях. Следующая масштабная профилактика эфирного оборудования запланирована на 11 октября этого года.

 
 
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12 апреля «Белтелеком» проведет плановые профилактические работы на передающем оборудовании по всей стране. Об этом сообщает сайт компании.

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