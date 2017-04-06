|
12 апреля в Беларуси полдня не будет работать эфирное телевидение и радио
07.04.2017 11:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
12 апреля «Белтелеком» проведет плановые профилактические работы на передающем оборудовании по всей стране. Об этом
Профилактика затронет эфирную трансляцию телевизионных программ и все радиостанции. Перерыв в вещании продлится с 9.00 до 15.00.
Работы планируют провести на передающем, электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях. Следующая масштабная профилактика эфирного оборудования запланирована на 11 октября этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 апреля «Белтелеком» проведет плановые профилактические работы на передающем оборудовании по всей стране. Об этом сообщает сайт компании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии