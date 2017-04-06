МИНСК, 7 апр — Sputnik. Цифровое телевидение и радио не будут работать в первой половине дня 12 апреля, сообщили Sputnik в пятницу в РУП "Белтелеком".

Профилактические работы "Белтелекома" на передающем оборудовании пройдут в следующую среду.

Как рассказали агентству в компании, также профилактические работы будут проведены на электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях. Время проведения работ — с девяти часов утра до трех часов дня.

На время проведения работ в Беларуси будет остановлена эфирная трансляция телевизионных и звуковых программ.