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"Белтелеком": 12 апреля не будут работать ТВ и радио
07.04.2017 12:14 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Цифровое телевидение и радио не будут работать в первой половине дня 12 апреля, сообщили Sputnik в пятницу в РУП "Белтелеком".
Профилактические работы "Белтелекома" на передающем оборудовании пройдут в следующую среду.
Как рассказали агентству в компании, также профилактические работы будут проведены на электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях. Время проведения работ — с девяти часов утра до трех часов дня.
На время проведения работ в Беларуси будет остановлена эфирная трансляция телевизионных и звуковых программ.
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Компания планирует провести профилактические работы на передающем оборудовании.
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