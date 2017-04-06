﻿ Школьники опубликовали наивный опрос в интернете - в нем поучаствовал миллион человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школьники опубликовали наивный опрос в интернете - в нем поучаствовал миллион человек

07.04.2017 12:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ученики второго класса одной из школ в американском городке Каюга месяц назад проходили диаграммы. Они опубликовали на платформе Google Docs форму-опросник и попросили своих друзей ее заполнить. И получили неожиданно бурный отклик.

Школьники опубликовали наивный опрос в интернете - в нем поучаствовал миллион человек
North Vermillion Elementary School / buzzfeed.com

Вопросы в форме были такие: «Откуда ты?», «Ты фермер?», «Тебе нравятся покемоны?», «Какое твое любимое развлечение?» (варианты — «раскраски» или «настольные игры»), «Какое животное тебе больше нравится?» (выбор между «жирафом» и «зеброй»), «Какое блюдо тебе больше нравится?» («пицца» или «суп»).

Опрос получил вирусную популярность в Сети. Его принялись заполнять люди из Финляндии, Австралии, ЮАР и множества других стран. В Twitter разворачивались баталии между любителями пиццы и поклонниками супа.

Ученики, которые создали опрос не ожидали такого отклика. «Они шутили, что мы сломали интернет, — рассказала их учительница изданию Buzzfeed. — Каждый раз, когда я обновляла форму и она не работала [из-за избытка ответов], они кричали „Ах, мы сломали интернет опять!“»

В итоге в опросе принял участие 1 278 791 человек. Сейчас представители школы опубликовали полные результаты, которые удалось собрать. По итогам «исследования», 97% опрошенных не являются фермерами, 56% — предпочитают настольные игры раскраскам, 50,5% — любят покемонов, 96% — любят мороженое.

Предпочтения в блюдах распределились так: 993 тысячи человек выбрали пиццу, 285 тысяч — суп. Жирафа отметили 924 тысяч человек, а зебру — только 354 тысячи. Также школьники нанесли на карту города и страны, откуда им присылали ответы. Вот что получилось:

Школьники опубликовали наивный опрос в интернете - в нем поучаствовал миллион человек
North Vermillion Elementary School / facebook.com

«Мы не ожидали такого отклика, но очень признательны», — написали представители школы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученики второго класса одной из школ в американском городке Каюга месяц назад проходили диаграммы. Они опубликовали на платформе Google Docs форму-опросник...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
12 апреля в Беларуси полдня не будет работать эфирное телевидение и радио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика