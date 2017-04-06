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Американец решил установить рекорд Твиттера ради годового запаса наггетсов
07.04.2017 14:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Картер Уилкерсон из американского штата Невада поспорил с сетью ресторанов быстрого питания Wendy’s, что наберет требуемое количество реакций в Твиттере, рассказывает
Чтобы получить возможность бесплатно есть наггетсы от компании в течение года, он должен преодолеть планку в 18 миллионов ретвитов: к такому показателю в истории сервиса даже близко никто не приближался.
Первоначальная запись в микроблоге Уилкерсона была адресована официальному аккаунту Wendy’s.
«Эй, Вендис, сколько ретвитов должно быть, чтобы есть ваши наггетсы год бесплатно?»
Компания была лаконична в ответе.
«18 миллионов»
«Считайте, что уже сделано»
Американец после этого опубликовал скриншот переписки с призывом помочь набрать ему необходимое количество ретвитов. Запись приобрела вирусную популярность — на момент публикации уже более 800 тысяч пользователей разместили её у себя.
«Помогите мне, пожалуйста. Мне нужны эти наггетсы!»
Сколько времени есть у Уилкерсона на то, чтобы получить 18 миллионов ретвитов, и не шутит ли компания про обеспечение годового запаса наггетсов — пока не ясно.
На данный момент никто из пользователей Твиттера даже близко не подобрался к установлению подобного рекорда. Самым популярным твитом пока что является
На втором и третьем месте находятся твиты Барака Обамы. Его
По официальным данным, сейчас аудитория Твиттера составляет около 320 миллионов пользователей. Уилкерсону будет необходимо заручиться поддержкой примерно каждого двадцатого, чтобы выполнить условия пари.
Большая порция в 10 наггетсов в американском Wendy’s
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Картер Уилкерсон из американского штата Невада поспорил с сетью ресторанов быстрого питания Wendy’s, что наберет требуемое количество реакций в Твиттере,...
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