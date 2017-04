Картер Уилкерсон из американского штата Невада поспорил с сетью ресторанов быстрого питания Wendy’s, что наберет требуемое количество реакций в Твиттере, рассказывает TJournal .

Чтобы получить возможность бесплатно есть наггетсы от компании в течение года, он должен преодолеть планку в 18 миллионов ретвитов: к такому показателю в истории сервиса даже близко никто не приближался.

Первоначальная запись в микроблоге Уилкерсона была адресована официальному аккаунту Wendy’s.

«Эй, Вендис, сколько ретвитов должно быть, чтобы есть ваши наггетсы год бесплатно?»

Компания была лаконична в ответе.

«18 миллионов»

@Wendys Consider it done

«Считайте, что уже сделано»

Американец после этого опубликовал скриншот переписки с призывом помочь набрать ему необходимое количество ретвитов. Запись приобрела вирусную популярность — на момент публикации уже более 800 тысяч пользователей разместили её у себя.