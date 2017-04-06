Картер Уилкерсон из американского штата Невада поспорил с сетью ресторанов быстрого питания Wendy’s, что наберет требуемое количество реакций в Твиттере, рассказывает TJournal .



Изображение: youtube.com

Чтобы получить возможность бесплатно есть наггетсы от компании в течение года, он должен преодолеть планку в 18 миллионов ретвитов: к такому показателю в истории сервиса даже близко никто не приближался.

Первоначальная запись в микроблоге Уилкерсона была адресована официальному аккаунту Wendy’s.

«Эй, Вендис, сколько ретвитов должно быть, чтобы есть ваши наггетсы год бесплатно?»

Компания была лаконична в ответе.

«18 миллионов»

«Считайте, что уже сделано»

Американец после этого опубликовал скриншот переписки с призывом помочь набрать ему необходимое количество ретвитов. Запись приобрела вирусную популярность — на момент публикации уже более 800 тысяч пользователей разместили её у себя.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 апреля 2017 г.

«Помогите мне, пожалуйста. Мне нужны эти наггетсы!»

Сколько времени есть у Уилкерсона на то, чтобы получить 18 миллионов ретвитов, и не шутит ли компания про обеспечение годового запаса наггетсов — пока не ясно.

На данный момент никто из пользователей Твиттера даже близко не подобрался к установлению подобного рекорда. Самым популярным твитом пока что является запись Эллен Дедженерес с церемонии вручения премии «Оскар», которую ретвитнули более 3,2 миллиона раз. Она же является единственной, кому удалось перешагнуть порог в один миллион ретвитов.

На втором и третьем месте находятся твиты Барака Обамы. Его твит об избрании на второй срок поддержали более 900 тысяч пользователей, а прощальную запись в январе 2017 года — более 800 тысяч человек.

По официальным данным, сейчас аудитория Твиттера составляет около 320 миллионов пользователей. Уилкерсону будет необходимо заручиться поддержкой примерно каждого двадцатого, чтобы выполнить условия пари.

Большая порция в 10 наггетсов в американском Wendy’s стоит 6,65 доллара, но идёт в виде комбо-обеда с напитком и салатом. Набор из 6 наггетсов стоит всего 1,99 доллара. Даже если предположить, что в день Wendy’s пообещает ему комбо-обед с 10 наггетсами, то их годовой запас обойдётся компании немногим более 2400 долларов.

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