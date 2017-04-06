МИНСК, 7 апр – Sputnik. Руководство Минского завода гражданской авиации № 407 планирует приобрести в России 22 робота для пожаротушения, рассказали корреспонденту Sputnik на предприятии.



© Sputnik / Виктор Толочко Аэропорт предупредил о проблемах с движением авто возле аэровокзала

Уже проведены полигонные испытания техники с участием сотрудников МЧС в Петрозаводске. Подобная техника три года применяется в ангаре компании "СертусАвиа" в Национальном аэропорту, а также в одном из спортивных сооружений в Гомеле.

"Вопрос роботизированного пожаротушения рассматривается при строительстве нового корпуса авиаремонтного завода на территории Национального аэропорта. Установки применяются в связи с тем, что это большой ангар, в котором находятся порядка пяти дорогостоящих самолетов на техническом обслуживании", – пояснили Sputnik на заводе.

По словам специалистов, 20 роботов будут находиться в ангаре, еще два – в моторном отсеке. Процесс тушения пожара будет полностью автоматическим.

"Пространство перекрывается датчиками пламени. Это устройства, которые фиксируют возгорание на определенной площади. После того как электрический сигнал проходит в специальное устройство, в котором находится программное обеспечение работы роботов, дается команда на их включение. Два ближайших к возгоранию робота сканируют тепловизорами очаг пожара, затем происходит подача воды и пенного раствора", – рассказали на заводе.

Стоит техника недешево: каждый робот обходится в 13 тысяч евро, однако без них в ангаре не обойтись, заметили специалисты.

"Альтернативы другой нет. Если применяется объемное пожаротушение, оно заливает весь ангар. Пена едкая. Если она попадает в закрылки самолета, то его можно выбросить", – пояснили собеседники Sputnik.