Британский энтомолог попал под суд из-за ловли одной из редчайших бабочек в стране. Об этом рассказывает The Guardian .



Бабочка голубянка арион. Фото: PJC&Co / wikipedia.org

57-летний любитель насекомых Филлип Каллен незаконно ловил бабочек вида голубянка арион (Phengaris arion). Его заметили за этим занятием защитники природы: мужчина размахивал сеткой, забравшись на запертые ворота заповедника.

Полиция обыскала дом Каллена и обнаружила там множество мертвых насекомых, включая двух голубянок. Суд признал, что Каллен виновен в ловле и убийстве бабочек, вид которых находится под угрозой. Его преступление охарактеризовали как преднамеренное и спланированное.

Каллена приговорили к 6 месяцам тюремного заключения с отсрочкой в два года, а также к 250 часам общественных работ. К тому же ему на пять лет запретили находиться в трех заповедниках, где водятся голубянки. Те бабочки, которых он уже поймал, будут конфискованы и переданы в музей.

Голубянка арион считается самой редкой бабочкой в Великобритании. В 1979 году она полностью исчезла в этой стране, в 1980 году бабочек начали завозить из Швеции. Считается, что на черном рынке голубянку можно купить за 300 британских фунтов (около 370 долларов США).