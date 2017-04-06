﻿﻿ Британца приговорили к 6 месяцам тюрьмы за убийство редкой бабочки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британца приговорили к 6 месяцам тюрьмы за убийство редкой бабочки

07.04.2017 15:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британский энтомолог попал под суд из-за ловли одной из редчайших бабочек в стране. Об этом рассказывает The Guardian.

Британца приговорили к 6 месяцам тюрьмы за убийство редкой бабочки
Бабочка голубянка арион. Фото: PJC&Co / wikipedia.org

57-летний любитель насекомых Филлип Каллен незаконно ловил бабочек вида голубянка арион (Phengaris arion). Его заметили за этим занятием защитники природы: мужчина размахивал сеткой, забравшись на запертые ворота заповедника.

Полиция обыскала дом Каллена и обнаружила там множество мертвых насекомых, включая двух голубянок. Суд признал, что Каллен виновен в ловле и убийстве бабочек, вид которых находится под угрозой. Его преступление охарактеризовали как преднамеренное и спланированное.

Каллена приговорили к 6 месяцам тюремного заключения с отсрочкой в два года, а также к 250 часам общественных работ. К тому же ему на пять лет запретили находиться в трех заповедниках, где водятся голубянки. Те бабочки, которых он уже поймал, будут конфискованы и переданы в музей.

Голубянка арион считается самой редкой бабочкой в Великобритании. В 1979 году она полностью исчезла в этой стране, в 1980 году бабочек начали завозить из Швеции. Считается, что на черном рынке голубянку можно купить за 300 британских фунтов (около 370 долларов США).

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский энтомолог попал под суд из-за ловли одной из редчайших бабочек в стране. Об этом рассказывает The Guardian.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Пожары в Национальном аэропорту будут тушить 22 робота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика