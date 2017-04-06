Компания Microsoft огласила технические характеристики новой приставки Xbox Scorpio, сообщает InGame.

Ядром системы является однокристальная платформа, изготовленная по 16-нанометровой технологии. Она включает восемь процессорных ядер с частотой 2,3 ГГц, 40 графических блоков с частотой 1172 МГц и 12 ГБ оперативной памяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с. Для установки игр предусмотрен 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 1 ТБ. Также приставка получила оптический привод 4K Blu-ray. Общая производительность системы составляет 6 терафлопс, тогда как конкурирующая PlayStation 4 Pro выдает 4,2 терафлопса.

Также новая приставка может порадовать аппаратной поддержкой DirectX 12, что позволит разработчикам более рационально использовать ресурсы консоли. Для пользователей многоканальной акустики предусмотрена поддержка технологий Dolby Atmos и Dolby Atmos for Headphones.

Некоторые игры на Xbox Scorpio будут работать в разрешении 4К при 60 кадрах/с. К ним, в частности, относится гоночный симулятор Forza Motorsport 6.

В продажу новая приставка поступит в конце 2017 года. Аналитики предполагают, что ее стоимость составит около $500.