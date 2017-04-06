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В Беларуси дешевеют официальные iPhone 7

07.04.2017 18:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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С 8 апреля в магазине Apple Premium Reseller i-Store начнут действовать новые розничные цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus. По данным ритейлера, снижение цен затронет все белорусские площадки, где смартфоны Apple продаются официально.

В Беларуси дешевеют официальные iPhone 7
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Цены станут ниже в среднем на 13−15%. К примеру iPhone 7 с 32 ГБ встроенной памяти теперь будет стоить 1679 рублей. Вот все новые цены:

В Беларуси дешевеют официальные iPhone 7
Новые iPhone 7 (PRODUCT)RED в красном корпусе начали продаваться сегодня. Они также можно будет купить по новым ценам.

В Беларуси дешевеют официальные iPhone 7

 
 
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С 8 апреля в магазине Apple Premium Reseller i-Store начнут действовать новые розничные цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus. По данным ритейлера, снижение цен затронет все белорусские...

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