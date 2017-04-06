В ночь с 6 на 7 апреля американские войска нанесли удар 50 крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе сирийских правительственных сил. Москва назвала атаку актом агрессии против своего союзника. В Сирии расположены российские батареи зенитно-ракетных систем С-300 и С-400, однако сообщений о перехваченных американских ракетах не было. 42.TUT.BY собрал мнения экспертов о возможных причинах этого.



С-400. Фото: gazeta.ru

Осенью прошлого года в российских СМИ появились заголовки о том, что С-300 «закрыли небо Сирии от американских крылатых ракет». Глава МИД России тогда заявлял, что ракетные системы нужны, чтобы обеспечить безопасность российских сил, а представитель Минобороны напоминал , что радиус действия ЗРС «может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов».

Специально ли Россия не стала перехватывать ракеты «Томагавк» сейчас, представители ведомств пока не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня оставил этот вопрос без ответа и посоветовал обратиться в Минобороны. Минобороны также пока не опубликовало свою позицию. Однако эксперты уже начали рассуждать на эту тему.

Засечь «Томагавки» было невозможно?

«Дивизионы С-300 и С-400 в Хмеймиме и Тартусе удаленную цель прикрыть от „Томагавков“ не могут в принципе, — считает Василий Кашин, сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. — Собственно говоря, даже находись на базе дивизион С-300, при условии 100%-ной эффективности он бы такой удар не сдержал, и дальности стрельбы С-300 по низколетящим целям типа КР „Томагавк“ в несколько раз меньше дальности стрельбы по самолетам на средних и больших высотах, про которые любят говорить журналисты. То есть это считаные десятки километров».



Фото: militaryarms.ru

Похожего мнения придерживается Виктор Мураховский, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

«Наша система ПВО С-400, которая развернута в Сирии, на авиабазе Хмеймим, чисто технически не смогла бы сбить американские «Томагавки», — отмечает он. — До сирийской авиабазы Шайрат, по которой нанесли удар американцы, от Хмеймима порядка 100 км. Однако для систем ПВО есть ограничительное понятие радиогоризонта.

Да, максимальная дальность поражения С-400 составляет 400 км. Но надо понимать: это досягаемость по воздушным целям, которые действуют на средних и больших высотах. Крылатые ракеты, которые действуют на высотах 30−50 метров, не видны с такого расстояния просто потому, что Земля «кривая» — шарообразная. Словом, американские «Томагавки» находились за пределами радиогоризонта С-400.

Замечу: никакая система ПВО — что российская, что американская, — физически не способна увидеть крылатые ракеты на такой дальности.

Для увеличения радиогоризонта используют различные меры. В частности, в системах ПВО радиолокатор поднимают на вышках. Такая вышка есть и в Хмеймиме, тем не менее она не позволяет увеличить дальность обнаружения так сильно — до 100 километров".

Применять ЗРК было не нужно?

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что России было незачем создавать настолько серьезный конфликт, поэтому на высшем уровне было принято решение не реагировать на атаку.

«Российские комплексы ПВО подчиняются только России и прикрывают российские военные объекты, все остальное — пиар, который не имеет отношения к реальности», — уверен он.



Изображение: wikipedia.org

«По большому счету, если бы мы сейчас начали сбивать их, то могли бы сегодня утром не проснуться, — считает член-корреспондент Российской академии военных наук Сергей Судаков. — Потому что сегодня могло бы произойти то, что называется „ядерный конфликт“, потому что это было бы столкновение двух ядерных держав на третьей территории».

Иностранный эксперт назвал реакцию России «молчаливым согласием».

«Я считаю весьма примечательным тот факт, что эти зенитно-ракетные комплексы не были использованы для того, чтобы вмешаться и каким-то образом защитить эту базу, — рассуждает корреспондент CNN в России Мэтью Чанс. — Из этого можно сделать вывод, что Россия в какой-то степени дала свое молчаливое согласие, поскольку она позволила совершить эти авиаудары и не вмешалась в ситуацию, хотя военный потенциал у нее для этого был».