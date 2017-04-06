Сервис «Мобильная защита» стал доступен по всей стране: теперь застраховать смартфон, планшет или «умные» часы от негарантийных поломок можно в любом собственном салоне связи МТС.

Сервис «Мобильная защита» был создан МТС совместно с компанией «Белгосстрах» для поддержки абонентов при негарантийной поломке техники. Услуга позволяет значительно сэкономить на ремонте или покупке нового устройства, если гаджет был испорчен или даже украден. Это делает ее отличным дополнением к фирменной гарантии, которую МТС предоставляет на всю реализуемую продукцию.

«Мобильная защита» помогает избежать расходов на негарантийный ремонт техники в большинстве распространенных бытовых ситуаций: если устройство получило механические повреждения, в том числе разбился экран, сломалось под воздействием жидкости или было похищено. В любом из этих случаев абонентам, оформившим услугу, компенсируется стоимость ремонта или самого гаджета.

Стоимость услуги «Мобильная защита» составляет от 8% до 10% от цены гаджета. Оформить договор страхования от негарантийной поломки можно в любом фирменном салоне оператора в день покупки. «Мобильная защита» действует на все представленные в МТС смартфоны, планшеты и «умные» часы.