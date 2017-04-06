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NVIDIA Titan Xp – новая самая мощная видеокарта в мире

07.04.2017 17:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания NVIDIA представила видеокарту Titan Xp, производительность которой составляет 12 терафлопс. На сегодняшний день это самый мощный графический ускоритель, сообщает InGame.

Новинка имеет 3840 ядер CUDA и 12 памяти GDDR5X, которые связаны с GPU посредством 384-разрядной шины. Тактовая частота графического ядра с ускорением равняется 1582 МГц, памяти - 11,4 ГГц. Энергопотребление карточки находится на уровне 250 Вт, к блоку питания она подключается посредством 8- и 6-контактных разъемов.

NVIDIA Titan Xp – новая самая мощная видеокарта в мире

Фирменный кожух ускорителя изготовлен из литого под давлением алюминия. Также в нем имеются испарительные камеры охлаждения для быстрого отвода тепла.

В России стоимость видеокарты NVIDIA Titan Xp составляет 88 900 рублей, в США - $1200.

 
 
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Компания NVIDIA представила видеокарту Titan Xp, производительность которой составляет 12 терафлопс. На...

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