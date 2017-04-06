Компания NVIDIA представила видеокарту Titan Xp, производительность которой составляет 12 терафлопс. На сегодняшний день это самый мощный графический ускоритель, сообщает InGame.

Новинка имеет 3840 ядер CUDA и 12 памяти GDDR5X, которые связаны с GPU посредством 384-разрядной шины. Тактовая частота графического ядра с ускорением равняется 1582 МГц, памяти - 11,4 ГГц. Энергопотребление карточки находится на уровне 250 Вт, к блоку питания она подключается посредством 8- и 6-контактных разъемов.





Фирменный кожух ускорителя изготовлен из литого под давлением алюминия. Также в нем имеются испарительные камеры охлаждения для быстрого отвода тепла.

В России стоимость видеокарты NVIDIA Titan Xp составляет 88 900 рублей, в США - $1200.