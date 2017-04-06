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Производство Samsung Galaxy S9 началось раньше срока

07.04.2017 17:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung уже приступила к разработке флагманского смартфона Samsung Galaxy S9, дебют которого состоится через год. Об этом сообщает корейское издание The Investor.

Источник утверждает, что новинка выйдет в 5,8- и 6,2-дюймовой модификациях. При этом компания уже начала производство соответствующих дисплеев и планирует протестировать их в середине апреля. Через месяц после этого стартует этап подбора остальных комплектующих.

Производство Samsung Galaxy S9 началось раньше срока

Производство Galaxy S9 началось раньше срока из-за ужесточения требований к системе контроля качества после фиаско Galaxy Note7.

Также это поможет компании исключить различные внезапности со стороны партнеров. Напомним, что Galaxy S9 должен был получить экран со встроенным сканером отпечатков от компании Synaptics, но последняя не смогла уложиться в срок. В связи с чем Samsung была вынуждена расположить дактилоскоп на тыльной стороне, что привело к проблеме пачкающейся камеры.

 
 
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Компания Samsung уже приступила к разработке флагманского смартфона Samsung Galaxy S9, дебют которого состоится...

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