Компания Huawei представила недорогой смартфон Honor 6C, стоимость которого в Европе составит 230 евро.

Гаджет располагает пятидюймовым экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей и восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной – 32 ГБ. Основная камера представлена 13-мегапиксельным модулем, дополнительная – 5-мегапиксельным.





Также имеется сканер отпечатков пальцев и слот для карточек формата microSD. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 6.0 с фирменной оболочкой EMUI 4.1, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3020 мАч.

В продажу смартфон Huawei Honor 6C поступит в конце апреля.