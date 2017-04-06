|
Представлен бюджетный смартфон Huawei Honor 6C
07.04.2017 17:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Huawei представила недорогой смартфон Honor 6C, стоимость которого в Европе составит 230 евро.
Гаджет располагает пятидюймовым экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей и восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной – 32 ГБ. Основная камера представлена 13-мегапиксельным модулем, дополнительная – 5-мегапиксельным.
Также имеется сканер отпечатков пальцев и слот для карточек формата microSD. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 6.0 с фирменной оболочкой EMUI 4.1, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3020 мАч.
В продажу смартфон Huawei Honor 6C поступит в конце апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Huawei представила недорогой смартфон Honor 6C, стоимость которого в Европе составит 230 евро....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии