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Представлен Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ ОЗУ
07.04.2017 18:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Samsung официально представила более мощную версию смартфона Galaxy S8+, которая изначально будет доступна только на южнокорейском рынке.
Новинка отличается от оригинальной модели повышенным объемом оперативной и встроенной памяти. Емкость ОЗУ увеличена с 4 до 6 ГБ, флэш-памяти – с 64 до 128 ГБ. Стоимость аппарата составляет около $1120. Пользователи, оформившие предзаказ на устройство, получат бесплатно док-станцию Samsung Dex, которая позволяет подключить к смартфону внешний экран, мышь и клавиатуру.
Samsung Galaxy S8+ имеет 6,2-дюймовый «безграничный» экран, восьмиядерный процессор Exynos 8895 и 12-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, которая делает хорошие снимки в условиях плохой освещенности. Питается гаджет от аккумулятора емкостью 3500 мАч.
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Компания Samsung официально представила более мощную версию смартфона Galaxy S8+, которая изначально будет...
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