В августе в небо Китая поднимутся белорусские летчики, чтобы побороться за лидерство в престижном международном военном конкурсе «Авиадартс-2017». Страны-участники посылают туда только лучших пилотов, так как победа в них престижна для любых вооруженных сил.





В этом году белорусы полетят на новых машинах — вертолетах Ми-8 МТВ-5, первую партию которых получили всего полгода назад , еще шесть вертолетов пришло буквально на днях — 7 апреля. В этом году хозяева соревнований изменили ряд правил, и летчикам пришлось в буквальном смысле попотеть — перемены затронули тесты на физическую выносливость.

В канун Дня противовоздушной обороны 42.TUT.BY побывал на авиабазе в Мачулищах и узнал, как наши вертолетчики готовятся к непростым соревнованиям.

Как отбирают пилотов?

На конкурсе экипажи выполняют полеты парой, поэтому слетанность должна быть очень высокой, судьи учитывают каждый лишний сантиметр, на который отклонился вертолет участников соревнований. Такое под силу профессионалам, но для участия в «Авиадартсе» допускаются только молодые пилоты.



Полковник Андрей Лукьянович

— Согласно требованиям конкурса, возраст участников должен быть не старше 35 лет, а должность — не выше командира отряда, — рассказал командир войсковой части 06752 полковник Андрей Лукьянович. — В части под эти критерии подходит более десятка пилотов, отобрать из которых трех лучших было непростой задачей.





В конкурсе «Авиадартс» белорусы, считай, новички. Выступление в Китае для нас будет вторым, а дебютировали мы на более ранних модификациях вертолета Ми-8 в прошлом году в России.

— На конкурсе «Авиадартс-2016» мы были первыми по боевому применению и по уровню летного мастерства не уступали россиянам, все решили сотые доли баллов. При этом мы летали на своих «восьмерках» МТ, а у них были новые модификации этого вертолета, поэтому наше второе место можно вполне считать первым. Теперь, когда у нас есть Ми-8 МТВ-5, мы нацелены только на золото.

Нет времени думать

Все полеты на многочасовых тренировках проводятся парой, сначала пилоты летают с инструктором, потом самостоятельно. Полеты начинаются с малых высот с постепенным переходом на предельно малые (50 метров над землей и ниже).



Майор Дмитрий Жебрев.

— Все действия во время соревнований должны быть отработаны до автоматизма, и рука должна тянуться к нужному АЗС (автомат защиты сети). А их только для запуска машины нужно включить 90 штук, — рассказывает старший летчик Дмитрий Жебрев. — Например, одно из заданий «Авиадартса» — разведка, и тут некогда приборную панель рассматривать.





Кстати, этап «Разведка» удобнее было проходить на более ранних модификациях восьмерки, но в остальных конкурсах Ми-8 МТВ-5 имеют неоспоримое преимущество.

— У Ми-8МТ большая площадь остекления кабины, и наблюдать из нее было одно удовольствие. На МТВ-5 многие участки закрыты броней, что продиктовано боевым опытом, с учетом которого создавался этот вертолет, — рассказывает подполковник Евгений Павлов. — В преимуществах новой модификации — умная бортовая электроника и автопилот.



Подполковник Евгений Павлов

Машина может сама вывести экипаж в заданную точку благодаря новой навигационной системе с точностью до секунды. К тому же новая «восьмерка» гораздо устойчивее, и при стрельбе прицельная марка не плавает.

Китайцы не любят подтягиваться

«Авиадартс» — это конкурс не только летного мастерства, здесь еще оценивается физическая подготовка пилотов. Кто умеет летать, тот должен хорошо плавать, а еще бегать и прыгать на скакалке. Последнее нововведение принадлежит хозяевам конкурса — китайцам.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В прошлом году физкультурная программа включала в себя баскетбольный тест, плавание и подтягивание. Последнее не лучшим образом удалось китайцам, которые потеряли на нем очки. Поэтому как хозяева соревнований в этом году они заменили подтягивание пятиборьем, включающим поднятие штанги, пресс, подъем ног лежа на спине, челночный бег и 40 прыжков на скакалке, — рассказывает Дмитрий Жебрев. — Казалось бы, простые упражнения, но тут важен психологический фактор: если разволновался, то и споткнулся, и мяч где-то не добросил. За штурвалом так же — на сложных упражнениях можно отлетать на отлично, на легких расслабиться и упустить очки.

Вообще летчики народ очень суеверный, поэтому перед полетом у каждого есть свой небольшой ритуал, который помогает настраиваться на полет.

— Каждый летчик относится к технике, как к живой. Перед полетом обошел, посмотрел. погладил, почесал за бок, и это вселяет какую-то уверенность, — продолжает Дмитрий Жебрев. — Конечно, есть и особые приметы, например, не заполнять летную книжку черной ручкой, не фотографироваться перед полетом. Но к этому нужно относиться с долей юмора.

Китайцам очень понравился русский холодник

Как хозяевам соревнований китайцам необходима только победа, поэтому они выставят свою лучшую технику — многоцелевые вертолеты Z-9 и ударные WZ-10. Последние были приняты на вооружение в 2011 году.



Harbin Z-9. Фото: hanber.livejournal.com

Корпус Z-9 на 59% процентов состоит из композитных материалов и на 28% — из алюминиевых сплавов. Применение композитов позволило снизить вес, эффективную площадь рассеяния и обеспечить живучесть конструктивных элементов в случае поражения их пулями калибра до 12,7-мм.

Легкие и маневренные эти вертолеты могут разгоняться до 305 км/ч. Они неплохо вооружены, а последние модификации имеют продвинутую авионику.



WZ-10. Фото: NATO Wiki

Ударные вертолеты WZ-10 представляют собой грозную машину: корпус и остекления бронированы. Шасси здесь неубираемое энергопоглощающее — для безопасности при аварийной посадке. С проектированием вертолета китайцам помогала российское КБ «Камов».

В качестве вооружения используются управляемые ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух», также на вертолете установлена 23-мм пушка. Большое количество дисплеев и индикаторов позволяют реализовать принцип «стеклянной кабины» — летчики могут сконцентрироваться на наиболее важной информации, что позволяет эффективно выполнять боевые задачи.

— На прошлом конкурсе «Авидартс-2016» довелось понаблюдать за работой китайских летчиков, — рассказывает подполковник Евгений Павлов. — Настоящие профессионалы, а если говорить о человеческих качествах, то любознательные и отзывчивые. Некоторые пилоты говорили по-русски, но лучше всего получалось это у их идеолога в звании подполковника, который мог запросто поддержать любую тему. Кстати, китайцам очень понравилась русская кухня, а больше всего — холодник. Когда им подали, они спросили «что это?» и очень удивлялись, что суп может быть холодным.

Россияне могут отстрелять до 1000 ракет для подготовки

Беларусь — мирная страна, и опыт наши летчики приобретают на полигонных учениях. В России многие летчики, участвующие в соревнованиях, имеют боевой опыт. Но белорусы не уступают им. Почему?





— Конечно, самый сложный соперник для нас — Россия, у них накоплен богатейший опыт использования вертолетов Ми-8. Применение авиационных средств поражения, техника пилотирования у них на высшем уровне. Но мы не хуже, — отмечает подполковник Евгений Павлов. — Потому что мы тоже сохранили советскую школу подготовки, как и российские коллеги.

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— Во время подготовки к «Авиадартсу» на полигоне Дубровичи я общался с российскими пилотами, которые рассказали, что отстреляли порядка 1000 НАР (неуправляемая авиационная ракета) перед конкурсом, — рассказал Евгений. — Наша подготовка включает значительно меньшее количество авиационных средств поражения, которые используем с максимальной отдачей.





Еще один элемент эффективности белорусской летной школы — максимальное использование боевого опыта летчиков-ветеранов.

— Наши методички, по которым мы летаем, написаны ветеранами, прошедшими Афганскую войну, — рассказывает полковник Андрей Лукьянович. — Такими, как полковник Юрий Рогачев, летавший на «восьмерке» в афганских горах, который все еще в строю. Хороший методист и инструктор, сильный летчик, он до сих пор обучает молодых пилотов.

Призовые деньги отдали детям

Как поступить с призовыми за второе место на «Авиадартс-2016» летчики решали коллективно, правда долгой дискуссии не было — все сошлись на том, что деньги нужно отдать детям.





— Мы участвуем в таких конкурсах не ради призовых, — подчеркнул полковник Андрей Лукьянович. — Со времен распада СССР мы «варимся в собственном» котле, но для гармоничного развития нашей авиации нам необходимо участвовать в совместных учениях, тренировках, международных соревнованиях. А то, что наше мастерство позволяет помогать детям, только придает нам сил. Положенные за второе место деньги мы перечисли на счет ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития». Здорово, что у нас появилась такая возможность.

Конкурс «Авиадартс» — хорошая возможность для молодых пилотов набраться опыта, повысить уровень летного мастерства уже на новых Ми-8 МТВ-5, а еще это шанс наглядно показать, что наша школа авиации находится на высоком уровне.