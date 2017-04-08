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100 тысяч долларов на кону. Как в Минске смотрели финал Лиги Wargaming.net по СНГ

09.04.2017 22:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вместо спортивных трансляций на экранах минских баров и ресторанов все чаще появляются киберспортивные. Сегодня в одном из таких заведений мы посмотрели финал Лиги Wargaming.net по СНГ, в котором разыгрывалась внушительная сумма в 100 тысяч долларов. Рассказываем, как это было.

100 тысяч долларов на кону. Как в Минске смотрели финал Лиги Wargaming.net по СНГ

Матч за финал, физически проходивший в Москве, обещал быть захватывающим с самого начала: в виртуальных боях сошлись одна из самых титулованных команд Natus Vincere и их старые соперники Tornado Energy (некогда парни из HellRaisers), которые получили квоту по результатам плей-офф и наверняка собирались вернуть былую славу.

Победителям должно было достаться 100 тысяч долларов — хороший стимул, чтобы сражаться за победу до самого конца.

Трансляция финала Лиги Wargaming.net по СНГ собрала в одном из столичных баров любителей виртуальных баталий, журналистов и блогеров. Тот накал эмоций, который подарили команды, трудно передать: не всякий футбольный матч может похвастаться такой напряженностью и непредсказуемостью.

100 тысяч долларов на кону. Как в Минске смотрели финал Лиги Wargaming.net по СНГ

100 тысяч долларов на кону. Как в Минске смотрели финал Лиги Wargaming.net по СНГ

100 тысяч долларов на кону. Как в Минске смотрели финал Лиги Wargaming.net по СНГ

100 тысяч долларов на кону. Как в Минске смотрели финал Лиги Wargaming.net по СНГ

100 тысяч долларов на кону. Как в Минске смотрели финал Лиги Wargaming.net по СНГ

Первые два боя остались за Tornado Energy, которые показали совершенно невероятную игру. Особенно запомнился второй раунд, когда будучи в наступлении, Tornado Energy долгое время выжидали, вычисляя позиции своего соперника, а потом, когда до конца раунда оставались считанные минуты, нанесли быстрый и сокрушающий удар.

Отдельное спасибо Tornado Energy за четыре танка Mays, которые они не боялись выставить в бой. Эти медленные, но хорошо бронированные машины катком прошлись по Natus Vincerе, показав, что тяжелые танки все еще могут решать исход боя.

100 тысяч долларов на кону. Как в Минске смотрели финал Лиги Wargaming.net по СНГ

Когда счет стал 5:1 в пользу Tornado Energy, исход сражения был все равно неоднозначным. Мы помним, как на прошлом Гранд-финале Natus Vincerе смогли отыграться после череды тяжелых поражений.

100 тысяч долларов на кону. Как в Минске смотрели финал Лиги Wargaming.net по СНГ

Но сегодня чуда не произошло. Несмотря на бешеную поддержку зала, Natus Vincerе проиграли со счетом 7:3.Таким образом, Tornado Energy получили 100 000 долларов призовых и путевку на мировой Гранд-финал лиги Wargaming.net.

 
 
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Вместо спортивных трансляций на экранах минских баров и ресторанов все чаще появляются киберспортивные. Сегодня в одном из таких заведений мы посмотрели финал...

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