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Атомэнергомаш изготовил парогенераторы для второго блока БелАЭС

10.04.2017 13:32 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Компания "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — "Атомэнергомаш") завершила изготовление комплекта парогенераторов ПГВ-1000 для второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщается в пресс-релизе Росатома.

Атомэнергомаш изготовил парогенераторы для второго блока БелАЭС
© Фото: пресс-служба Атомэнергомаша
Атомэнергомаш изготовил сепараторы для машинного зала БелАЭС

Весь комплект теплообменного оборудования, состоящий из четырех парогенераторов в сборе, был изготовлен на производственной площадке Волгодонского филиала "Атоммаш".

"Цикл изготовления включал штамповку днищ, сборку-сварку корпусов, набивку теплообменными трубами, а также комплекс контрольных мероприятий. В ходе производства в корпус каждого парогенератора было установлено 11 тысяч нержавеющих труб, общей длиной около 125 километров", — рассказали в пресс-службе.

На парогенераторах были проведены гидравлические и вакуумные испытания, ультразвуковой, магнитно-порошковый, вихре-токовый контроли и рентгено-гаммаграфирование. В общей сложности специалисты службы технического контроля провели 315 контрольных операций для каждого изделия. 

В настоящее время комплект парогенераторов прошел приемку комиссией из представителей белорусской стороны и готовится к отгрузке, которая начнется с открытием навигации.

Атомэнергомаш изготовил парогенераторы для второго блока БелАЭС
© Фото: пресс-служба Росатома
Монтаж парогенератора для БелАЭС

В Росатоме напомнили, что парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Его диаметр — более 4 метров, длина аппарата составляет порядка 15 метров, вес оборудования — 340 тонн.

"Корпус парогенератора представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами, в средней части которого расположены коллекторы для подвода и отвода горячего теплоносителя. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней части корпуса парогенератора располагается поверхность теплообмена. В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора", — сообщили в Росатоме.

Белорусская АЭС — проект по строительству атомной электростанции нового поколения "три плюс" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 МВт, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область Беларуси).  Проект реакторной установки станции разработан входящим в АО "Атомэнергомаш" АО "ОКБ Гидропресс".

 
Теги: Минск
 
 
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Весь комплект оборудования был изготовлен на Волгодонском филиале "Атоммаша", сейчас оборудование готовится к отгрузке, которая начнется с открытием навигации.

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