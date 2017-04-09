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Toshiba отказывается от производства телевизоров

10.04.2017 09:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Toshiba избавляется от бизнеса по производству телевизоров. Потенциальными покупателями являются китайская Hisense Group и турецкая Vestel. Последняя занимается выпуском телевизоров под маркой Toshiba в Европе. Сделка может быть закрыта в течение года. Ее стоимость не уточняется.

По итогам девяти месяцев прошлого года Toshiba потеряла около $3,5 миллиардов из-за бизнеса в США, связанного с атомной энергетикой.

Toshiba отказывается от производства телевизоров

Чтобы компенсировать убытки японский гигант вынужден продавать свои активы, а председатель совета директоров компании Сигэнори Сига объявил о своей грядущей отставке.

Также в перспективе компания может избавиться от компьютерного бизнеса, как это ранее сделала компания Sony.

Отметим, что в 2015 году Toshiba получила чистый убыток в размере около $4 миллиардов из-за скандала с бухгалтерской отчетностью.

 
 
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Компания Toshiba избавляется от бизнеса по производству телевизоров. Потенциальными покупателями...

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