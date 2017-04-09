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Galaxy Note 8 был замечен «вживую»

10.04.2017 09:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Прототип смартфона Samsung Galaxy Note 8 был замечен «вживую». Фотографию устройства разместил портал GizmoChina.

Новинка имеет большой экран с узкими рамками, диагональ которого составляет предположительно 6,3 дюйма и занимает почти всю фронтальную поверхность. Аппаратной кнопки Home у него нет. Также снимок подтверждает совместимость устройства с голосовым помощником Bixby и наличие стилуса в комплекте. Возможно, гаджет получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Galaxy Note 8 был замечен «вживую»

Ранее сообщалось, что Galaxy Note 8 может никогда не выйти из-за фиаско Galaxy Note 7. Однако компания решила не только сохранить брэнд, но и начать продажи восстановленных взрывоопасных смартфонов, которые могут стать доступны на развивающихся рынках уже в ближайшие месяцы.

 
 
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Прототип смартфона Samsung Galaxy Note 8 был замечен «вживую». Фотографию устройства разместил портал...

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