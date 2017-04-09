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Viber стал показывать рекламу после звонков
10.04.2017 15:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Разработчики Viber запустили новые рекламные форматы для продвижения брендов через мессенджер. Об этом рассказывает
Реклама после звонков появляется после окончания разговора между пользователями и представляет собой короткий текст с изображением.
В десктоп-версии Viber рекламодателям доступны баннерная и видеореклама размером 300×250. Видеореклама воспроизводится автоматически, звук в ней воспроизводится при наведении курсора.
В мобильном приложении также доступно размещение объявлений на странице загрузки стикерпаков — пользователи видят их после скачивания наборов. Например, это может быть баннер со ссылкой на приложение в Google Play.
Эти инструменты доступны рекламодателям с февраля 2017 года. По словам представителей Viber, опциями пользуются такие компании и бренды, как Coca-Cola, Old Spice, «Тинькофф банк», Disney, PepsiCo, Ferrero и другие.
На вопрос о планах дополнительно монетизировать рекламу, например за счет возможности отключать показ объявлений в мессенджере за дополнительную плату, в Viber отвечают отрицательно.
«Чтобы пользователям было комфортно общаться и не было необходимости отключать рекламные сообщения, Viber разрабатывает форматы рекламы таким образом, чтобы они не мешали пользовательскому опыту и сохраняли приватность общения, то есть были максимально нативными», — рассказали в пресс-службе Viber в России.
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Разработчики Viber запустили новые рекламные форматы для продвижения брендов через мессенджер. Об этом рассказывает издание vc.ru со ссылкой на сообщение...
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