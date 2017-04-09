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Viber стал показывать рекламу после звонков

10.04.2017 15:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Разработчики Viber запустили новые рекламные форматы для продвижения брендов через мессенджер. Об этом рассказывает издание vc.ru со ссылкой на сообщение представителей сервиса.

Реклама после звонков появляется после окончания разговора между пользователями и представляет собой короткий текст с изображением.

Viber стал показывать рекламу после звонков
Изображение: Viber / vc.ru

В десктоп-версии Viber рекламодателям доступны баннерная и видеореклама размером 300×250. Видеореклама воспроизводится автоматически, звук в ней воспроизводится при наведении курсора.

В мобильном приложении также доступно размещение объявлений на странице загрузки стикерпаков — пользователи видят их после скачивания наборов. Например, это может быть баннер со ссылкой на приложение в Google Play.

Эти инструменты доступны рекламодателям с февраля 2017 года. По словам представителей Viber, опциями пользуются такие компании и бренды, как Coca-Cola, Old Spice, «Тинькофф банк», Disney, PepsiCo, Ferrero и другие.

На вопрос о планах дополнительно монетизировать рекламу, например за счет возможности отключать показ объявлений в мессенджере за дополнительную плату, в Viber отвечают отрицательно.

«Чтобы пользователям было комфортно общаться и не было необходимости отключать рекламные сообщения, Viber разрабатывает форматы рекламы таким образом, чтобы они не мешали пользовательскому опыту и сохраняли приватность общения, то есть были максимально нативными», — рассказали в пресс-службе Viber в России.

 
 
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Разработчики Viber запустили новые рекламные форматы для продвижения брендов через мессенджер. Об этом рассказывает издание vc.ru со ссылкой на сообщение...

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