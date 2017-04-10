Суд Октябрьского района Могилева 10 апреля приговорил к 11 с половиной и 9 годам заключения соответственно организатора и участника транснациональной преступной группы, занимавшейся хищением средств с использованием компьютерной техники с банковских карточек граждан США в особо крупном размере.

Как установлено следствием и судом, обвиняемые на протяжении трех лет входили в состав транснациональной группы, действовавшей по предварительному сговору. Группа занималась хищением имущества путем использования компьютерной техники, завладением компьютерной информацией о реквизитах карточек, конфиденциальными сведениями и персональными данными держателей, повлекшим причинение существенного вреда.

Один из обвиняемых при совершении покупок товаров, оплате услуг различных электронных сервисов в иностранных интернет-магазинах неправомерно использовал полученные им реквизиты карт, эмитированные банками США, входящими в международные платежные системы VISA, MasterCard, American Express, на имена иностранных граждан — держателей банковских карточек, совершив хищение на общую сумму более 200 тыс. долларов США. Похищенные деньги, поступившие на электронные кошельки соучастников, впоследствии обналичивались также преступным путем — без уплаты налогов.

«Между участниками преступной группы были распределены роли: один покупал реквизиты банковских карточек у хакера из Украины, организатор координировал деятельность соучастников из различных стран, в частности граждан США, которые должны были получить похищенный товар, затем его перепродать, а процент от сделки перевести на законспирированные электронные кошельки. Третий участник непосредственно занимался обналичиванием электронных денег», — сообщила БелаПАН гособвинитель Елена Шумейко, отметив, что деятельность обвиняемых, направленная на хищение имущества в виде денежных средств, путем использования компьютерной техники, также известная как вещевой кардинг, являлась их постоянным источником дохода.

Преступная деятельность обвиняемых длилась с 2009 года до их задержания в апреле 2015-го. Всего следствие и суд в течение двух лет рассмотрели около 700 эпизодов, описанных в 62 томах уголовного дела.

Действиями преступников платежным системам VISA, MasterСard, American Express был нанесен значительный ущерб. При расследовании дела белорусские следователи контактировали с представительствами этих платежных систем. Основными доказательствами по делу стали электронные носители информации, изъятые следователями у обвиняемых. Несмотря на отсутствие ущерба гражданам Беларуси и ее финансовым учреждениям, обвиняемые подрывали авторитет страны относительно безопасности электронных платежей с использованием банковских карт, подчеркнула Шумейко. По ее словам, подсудимые вину не признали.

Согласно приговору Евгений Печкуренко, осуществлявший руководство деятельностью организованной преступной группы, приговорен к 11 годам и 6 месяцам заключения. Ричард Солодкий, выступавший в качестве ее участника, получил 9 лет лишения свободы. Третий фигурант находится в розыске.

Приговор пока не вступил в законную силу, и обвиняемые имеют возможность обжаловать его в течение 10 дней.