Они не занимают много места на столе, такие же мощные, как обычные компьютеры, а делают их под Минском. Мы побывали в сборочном цехе компании « Тесла » и узнали, как собираются первые белорусские моноблоки.





Почти конвейер

Производство белорусских моноблоков находится в деревне Хатежино неподалеку от Минска. Весь сборочный цех — это одна большая комната со стеллажами и рабочими столами (сборка белорусских моноблоков — крупноузловая). О всех деталях производства нам рассказал директор «Тесла» Валентин Баровик.



Валентин Баровик

— У нас несколько рабочих мест — почти конвейер. На первом сотрудник осуществляет входной контроль — проверяются комплектующие, затем устройство переходит на сборку. Для этого у нас предусмотрено 4 места.

В конце на моноблок устанавливается программное обеспечение (Windows/Ubuntu и пакет полезных утилит), и он переходит в зону тестирования. После тестирования гаджет маркируется, упаковывается и затем отвозится к заказчику.

Валентин рассказал, что всего в компании на данный момент работает 10 человек, при этом бухгалтерия отдана на аутсорсинг.











Почему именно моноблоки?

— Я компьютерами занимаюсь с 1996 года, еще, кто помнит, с «гаражно-подвальных» времен. И мне всегда было непонятно, глядя на классический компьютер, зачем там внутри столько пустого места? Лет 10 эта идея крутилась у меня в голове, и в итоге вылилась в производство моноблоков.

Валентин подводит нас к одному из первых образцов моноблоков примерно 10-летней давности. Устройство выглядит довольно допотопно из-за большой толщины:





— Один из элементов, над которым мы постоянно работали — это блоки питания. Именно из-за их габаритов наши первые моноблоки были толще. К сегодняшнему дню мы постепенно решили многие вопросы — и с толщиной, и с мощностью, и с шумом, и с разъемами. Но на это ушло много времени и совместной работы с китайскими коллегами.

Зато смотрите, как выглядят современные модели, которые совсем скоро пойдут в серийное производство.









Раньше в Беларуси такие гаджеты не собирали

— До нас моноблоки в стране никто не собирал, а сейчас нашу работу пытаются копировать, — продолжает Валентин. — Еще в 2010-м, чтобы минимизировать затраты по продвижению и продажам, я пытался организовать совместную работу с каким-нибудь крупным белорусским дистрибьютором, однако все они говорили примерно так: «Да ну, системные блоки отлично продаются, кому нужно это чудо?».

Поэтому в начале было очень сложно. Я зарегистрировал компанию, взял кредит, и сделал первую партию из 200 моноблоков. Продали мы ее примерно за год. При этом почти каждому приходилось объяснять — что же это такое. Когда старые клиенты обращались за обычными компьютерами, мы предлагали им новый гаджет.

Потом, в 2013 году, мы запустили первую рекламу, и некий процесс пошел. А уже с 2014 года нас начали копировать.





— К сожалению, часто от таких копий страдаем и мы, и клиенты. Мы — потому что теряем потенциальных заказчиков, они — из-за нередко низкого качества устройств. Многие компании не следят за качеством так, как мы, им важен сиюминутный результат.

Есть свежий пример: одна государственная организация приобрела у нашего конкурента 10 моноблоков. Однако в первую же неделю ровно у половины устройств обнаружились те или иные проблемы. И организация, которой мы до этого безуспешно пытались продать моноблоки, обратилась к нам за помощью с ремонтом чужих! Так как конкуренты, продавшие устройства, даже не смогли обеспечить их гарантийное обслуживание.

В Беларуси нельзя заказать даже картонную коробку

Совместно с китайской компанией производится шасси — основа моноблока. Это пластиковый корпус и металлический каркас, на который уже закреплен экран и блок питания.





— Мы пытались организовать производство всех элементов моноблоков в Беларуси, но это невозможно. Если металлическую основу еще можно у нас сделать, то корпус — нет.

Чтобы организовать производство корпусов необходимого нам уровня, нужно вложить не менее 100 тысяч долларов, и при текущем уровне спроса это будет просто нерентабельно. Поэтому мы и работаем с китайскими партнерами, — рассказал Валентин.

Позже пришедшая из Китая основа комплектуется под заказчика материнскими платами, видеокартами и другими элементами. Причем можно использовать любую плату или процессор.





Единственное возможное ограничение может быть из-за мощной игровой видеокарты — достаточно большого элемента, который необходимо уместить в компактный корпус моноблока.

Но и здесь инженерами найден выход — измененная ориентация PCI-E порта для графического ускорителя, чтобы его можно было расположить внутри «плашмя», не увеличивая толщину устройства.





Еще один элемент, который, как ни странно, приходится заказывать из Китая — это картонные упаковки для компьютеров.

— Вы не поверите, но белорусские коробки деформировались и рвались под весом компьютеров, поэтому и здесь пришлось обратиться к китайским поставщикам.





Белорусские моноблоки — уникальные

— Скажу честно и откровенно, в сегменте моноблоков мы одни из лучших в стране — на этих устройствах мы уже «собаку съели», — уверяет директор «Тесла». Мы не просто покупаем у китайцев некие полуфабрикаты, мы заставляем наших партнеров делать их правильно и качественно.

Идея была в том, чтобы плавно перевести белорусского потребителя от обычного компьютера к моноблоку. Поэтому мы используем полноценные материнские платы, полноценные процессоры и видеокарты. Здесь легко заменить и обновить комплектующие, как в самом обычном компьютере.





Еще одна интересная особенность белорусских моноблоков в том, что дисплей и системник, пусть и объединенные вместе в один корпус, могут работать отдельно. Это удобно, если, например, нужно временно использовать устройство в качестве отдельного монитора, либо наоборот — в качестве системного блока для другого дисплея.





По словам Валентина, «Тесла» не борется с мировыми производителями, а существует параллельно с ними, придерживаясь своей концепции:

— Если вам нужно «тонко-красиво», то выбирайте устройства мировых производителей — iMac и другие, если же хотите практично и ремонтопригодно, посмотрите на наши устройства. Мы можем в случае чего отремонтировать моноблок за день, с гаджетами глобальных ведоров так не получится — нужно будет везти устройство в сервис и ждать неделю-две.





«Для белорусов есть два важных фактора — цена и гарантия»

— Мы принципиально с самого начала решили давать большую гарантию — 3 года, — рассказывает Валентин. Во-первых, она нас стимулирует делать работу лучше, во-вторых, покупатель сразу понимает, что ему не пытаются продать некачественную вещь. У нас это честные три года на все изделие без исключений и «звездочек», что на кулер или блок питания 6 месяцев, а на процессор — год.

Кроме того, мы стараемся, чтобы и гарантийное обслуживание, если уж что-то случается, не сильно напрягало покупателя. Как правило, мы сами отправляем водителя, чтобы он забрал моноблок, и, если возможно, на месте разобрался с проблемой. А иногда вопросы решаются прямо по телефону.

Я считаю, что для белорусов есть два важных фактора — цена и гарантия. Поэтому мы стараемся делать недорогие устройства, но при этом с хорошим качеством и длительной гарантией.

Кстати, стоимость моноблоков «Тесла» — от 700 до 1500 рублей (в зависимости от размера экрана и начинки).





Сейчас процент брака у нас очень маленький. Мы уже методом проб и ошибок выбрали надежные бренды и поставщиков. Материнские платы — Gigabyte, процессоры — Intel, пусть AMD и дешевле, производитель памяти — Crucial, они делают отличные модули. Беспроводные мыши и клавиатуры у нас Logitech, с ними вообще нет вопросов.

Директор-перфекционист

Такая же история и с дисплеями, продолжает глава компании.

— Мы в прямом смысле ходили по организациям и спрашивали — какими мониторами вы пользуетесь, какие из них вам нравятся, а какие — нет? В итоге нашли усредненный вариант, который нравится всем — Dell 2212. Сейчас мы используем IPS-матрицу из этих мониторов в наших моноблоках. У нее отличная цветопередача и широкие углы обзора.





— Я перфекционист (смеется). И даже в последних матрицах нашел недочет — иногда возле букв в текстах появлялись красно-зеленые пиксели. Я приехал к поставщикам в Китай, объяснил проблему. А они привели меня в магазин и показывают — смотрите, моноблоки известных мировых компаний — у них у всех такие же экраны и такие же почти незаметные глазу точки. Однако я настоял, и в итоге за счет дополнительной калибровки (потребовалось установить специальную плату) мы избавились от точек.

Теперь мы принципиально используем делловские матрицы. Наше нововведение — это дополнительные видеовыходы — для удобства пользователей мы оставили не только HDMI, но и более старые D-Sub и DVI.





— Точно так же мы детально дорабатывали шасси — вплоть до того, что сдвигали на несколько миллиметров те или иные элементы крепежа для более оптимального их расположения.

Даже ручку для переноски коробки пришлось несколько раз менять, пока китайские партнеры не сделали оптимальную — удобную и выдерживающую вес устройств. А сколько мы перебрали динамиков и web-камер…

«Вместо кучи проводов остается один»

— Пока мы ориентируемся на работников офиса. Здесь не нужны очень мощные машины, и при этом мы избавляем людей от дополнительных модулей.

Судите сами, по сравнению с обычным компьютером моноблок — это не просто «минус системный блок». Это еще минус колонки и минус web-камера. Вместо кучи проводов остается один — к розетке.





— Еще один плюс моноблока в том, что он всегда стоит на столе и у него нет проблем с охлаждением. Системные блоки мы часто размещаем внизу, и через какое-то время их нужно чистить от пыли, иначе они забиваются и перестают хорошо охлаждаться.

Радует, что люди наконец-то оценили наши усилия, и поняли преимущества моноблоков. В 2015 году мы продали в два раза больше устройств, чем в 2014, а в 2016 — в два раза больше, чем в 2015. Если говорить об абсолютных цифрах, то в прошлом году было продано более 1400 гаджетов «Тесла».

Мы наблюдаем в Беларуси интересную картину. Когда подешевели ноутбуки, то продажи обычных компьютеров упали. Сейчас у ноутбуков практически нет роста, зато сильно растут моноблоки.

Ноутбуки выигрывают у обычных компьютеров своей мобильностью, компактностью и отсутствием проводов. Моноблоки немобильны, зато так же компактны и при этом более мощные и с большими дисплеями. Именно такими, на мой взгляд, должны быть современные компьютеры.

Совсем скоро мы опубликуем честный обзор белорусских моноблоков. Следите за новостями на 42.TUT.BY.