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"Худшая ошибка в моей жизни". Испанец сфотографировался для стокового сайта и пожалел

11.04.2017 10:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Житель Барселоны после съемки для стокового сайта стал известен как продавец алкоголя, охотник на монстров и жертва серьезного интимного заболевания. Об этом рассказывает TJournal со ссылкой на Vice.

"Худшая ошибка в моей жизни". Испанец сфотографировался для стокового сайта и пожалел
Изображение: vice.com

Журналист Никколо Массарьелло (Niccolo Massariello) из Барселоны переживал непростой период в личной жизни, когда друг-фотограф, специализирующийся на стоковых снимках, предложил ему поучаствовать в фотосессии. Журналист счел это предложение возможностью отвлечься и согласился. Сколько сам он заработал за позирование, журналист не рассказал.

«Когда мы закончили, я подписал бланк, в котором говорилось, что фотографии принадлежат моему другу и что он может их продать, — вспоминает Массарьелло. — Это, как я теперь понимаю, было худшей ошибкой в ​​моей жизни».

Несколько месяцев спустя он обнаружил свое лицо на сайте Those Catholic Men, позиционирующем себя как «ресурс для католиков в нашу постхристианскую светскую эпоху». По словам Массарьелло, само по себе это было не так скверно, но именно тогда он осознал, что потерял контроль над тем, что может случиться с его изображением.

Вскоре его фотографии появились в рекламе безглютеновых продуктов и колумбийского ликера.

"Худшая ошибка в моей жизни". Испанец сфотографировался для стокового сайта и пожалел
Изображение: vice.com

Друг из Абердина сказал Массарьелло, что видел кого-то похожего на него на рекламном щите возле магазина строительной техники. Другой друг из Токио обнаружил его фото на мусорном контейнере, «обвиняющим жестом указывающего на всех, кто не отправляет мусор в переработку».

«В Саудовской Аравии, Германии, Венесуэле и Нидерландах мое лицо использовалось для рекламы самых причудливых вещей — часто это было что-то неловкое или отвратительное», — вспоминает испанец.

Лицо журналиста появлялось в качестве иллюстрации к статьям с заголовками «Как вести себя с придурками» и «Мстительный бывший: когда ненависть появляется раньше, чем дети».

Фотографию Массарьелло использовали и для обложки книги серии «Монстры на Среднем Западе». Он нашел некоторое утешение в том, что на этой картинке у него добавились острые уши и разорванная футболка.

"Худшая ошибка в моей жизни". Испанец сфотографировался для стокового сайта и пожалел
Изображение: vice.com

Однажды друг из Венесуэлы спросил журналиста, всё ли хорошо у него со здоровьем. Оказалось, что венесуэльская El Nacional использовала его фото для анонса статьи о парафимозе — серьезном заболевании, которое в запущенном состоянии может привести к ампутации пениса.

«Парафимоз: болезни пениса»

Вскоре после этого Массарьелло узнал, что австралийский интернет-провайдер Exetel выбрал его лицом своей рекламной кампании.

По словам Массарьелло, он осознает, что сам подписал разрешение на использование фото, тогда как многие люди становятся героями обидных мемов безо всяких разрешений. Но незначительное облегчение в тяжелый период жизни, полученное во время фотосъемки, не отменяет того, что он понятия не имеет, где его лицо появится в следующий раз.

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Житель Барселоны после съемки для стокового сайта стал известен как продавец алкоголя, охотник на монстров и жертва серьезного интимного заболевания. Об этом...

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