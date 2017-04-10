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Министр связи о "налоге на Skype": "Мы не будем стоять с кувалдой"

11.04.2017 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Беларусь не будет монетизировать интернет-мессенджеры отдельно от других стран. Об этом рассказал министр связи Сергей Попков на пресс-конференции.

Министр связи о "налоге на Skype": "Мы не будем стоять с кувалдой"
Фото: arci.com.mx

Напомним, в 2015 году на высоком уровне обсуждалась возможность монетизации услуг сервисов Skype и Viber. «Считаем, что операторы, назовем их так, этих услуг, особенно Skype, должны делиться своими доходами для развития сети», — говорил Сергей Попков.

Тогда источники, близкие к обсуждению этого вопроса, утверждали: с высокой вероятностью эта ноша ляжет на плечи абонентов белорусских сотовых операторов.

Сейчас конкретных решений в этом направлении не принято. По словам Попкова, Беларусь наблюдает за опытом других стран и Международного союза электросвязи.

— Будем двигаться вместе с мировым решением. Отдельно [какие-либо меры] мы принимать не будем. Мы не будем стоять с кувалдой над головой и что-то отрубать.

 
 
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Беларусь не будет монетизировать интернет-мессенджеры отдельно от других стран. Об этом рассказал министр связи Сергей Попков на пресс-конференции.

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