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Министр связи о "налоге на Skype": "Мы не будем стоять с кувалдой"
11.04.2017 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Беларусь не будет монетизировать интернет-мессенджеры отдельно от других стран. Об этом рассказал министр связи Сергей Попков на пресс-конференции.
Напомним, в 2015 году на высоком уровне
Тогда источники, близкие к обсуждению этого вопроса, утверждали: с высокой вероятностью эта ноша ляжет на плечи абонентов белорусских сотовых операторов.
Сейчас конкретных решений в этом направлении не принято. По словам Попкова, Беларусь наблюдает за опытом других стран и Международного союза электросвязи.
— Будем двигаться вместе с мировым решением. Отдельно [какие-либо меры] мы принимать не будем. Мы не будем стоять с кувалдой над головой и что-то отрубать.
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Беларусь не будет монетизировать интернет-мессенджеры отдельно от других стран. Об этом рассказал министр связи Сергей Попков на пресс-конференции.
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