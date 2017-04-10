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Американский эксперт рассказал о российском истребителе шестого поколения МиГ-41

11.04.2017 11:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американский эксперт Дейв Маджумдар считает, что Москва финансирует создание нового боевого самолета, предварительно названного МиГ-41. Об этом он пишет в журнале The National Interest.

Американский эксперт рассказал о российском истребителе шестого поколения МиГ-41
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: promvest.info

Дейв пишет, что сейчас Москва активно эксплуатирует быстрые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31. Это грозные самолеты, которые могут развивать скорость в 3000 км/ч, но они не производятся с 1994 года.

В статье говорится, что МиГ-41 — это полностью отдельный проект, не пересекающийся с истребителем для завоевания превосходства в воздухе Т-50 ПАК ФА, разрабатываемым «ОКБ Сухого».

Скорее, эта разработка аналогична таким американским проектам истребителя, как Penetrating Counter Air ВВС США, F/A-XX ВМС США или Next Generation Air Dominance.

Военный эксперт из российской Высшей школы экономики Василий Кашин рассказал The National Interest, что МиГ-41 — это проект с расчетом на будущее, пока находящийся в стадии концептуальной проработки.

До стадии испытательного полета он дойдет не раньше середины 2020-х годов, а поступит на вооружение в лучшем случае в 2035—2040 годах.

Резюмируя, Дейв пишет, что Россия занимает огромное пространство, расстояния между базами очень велики. Поэтому Москве, безусловно, нужен такой самолет, и она всерьез рассчитывает его создать.

 
 
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