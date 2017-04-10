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Тамагочи вернулся: в Японии перевыпустили культовую игрушку

11.04.2017 12:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Японский производитель игрушек Bandai переиздал первую версию тамагочи — электронного карманного питомца. Об этом сообщает Mashable.

Тамагочи вернулся: в Японии перевыпустили культовую игрушку
Изображение: Bandai / Youtube / mashable.com

Новое устройство внешне почти не отличается от оригинала, однако стало вдвое меньше. В нем может «жить» один из шести персонажей.

Новинка стоит 1500 иен (около 13,55 доллара США), пока ее можно купить только в японских магазинах.

Тамагочи вернулся: в Японии перевыпустили культовую игрушку
Изображение: Bandai / Youtube / mashable.com
Тамагочи вернулся: в Японии перевыпустили культовую игрушку
Изображение: Bandai / Youtube / mashable.com

Напомним, тамагочи — электронная игрушка, виртуальный домашний питомец. Устройства появились в 1996-м в Японии, а в 1997-м — в США и Европе. Только в первые годы продаж было официально произведено более сорока миллионов тамагочи.

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Японский производитель игрушек Bandai переиздал первую версию тамагочи — электронного карманного питомца. Об этом сообщает Mashable.

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