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Тамагочи вернулся: в Японии перевыпустили культовую игрушку
11.04.2017 12:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Японский производитель игрушек Bandai переиздал первую версию тамагочи — электронного карманного питомца. Об этом сообщает
Новое устройство внешне почти не отличается от оригинала, однако стало вдвое меньше. В нем может «жить» один из шести персонажей.
Новинка стоит 1500 иен (около 13,55 доллара США), пока ее можно купить только в японских магазинах.
Напомним, тамагочи — электронная игрушка, виртуальный домашний питомец. Устройства появились в 1996-м в Японии, а в 1997-м — в США и Европе. Только в первые годы продаж было официально произведено более сорока миллионов тамагочи.
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Японский производитель игрушек Bandai переиздал первую версию тамагочи — электронного карманного питомца. Об этом сообщает Mashable.
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