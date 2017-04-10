Действие, направленное на увеличение известности ресурса в поисковике знаменуется, как продвижение портала. Для данной работы нанимается SEO-специалист, который знается на функциональной составляющей поисковой системы, и умеет настраивать ресурс на нужный лад. Данная вакансия высоко-востребована сегодня на рынке труда. Дело в том, что продвижение сайтов в щёлково является востребованной услугой, поэтому мы рекомендуем обращаться за помощью только к опытным специалистам, которые гарантируют быстрое и качественное выполнение работы.

Перед профессионалом данного профиля всегда стоят различные требования (подготовка ресурса к продвижению, увеличение трафика или числа успешных заказов, занять лидирующую позицию в поисковике и т.д.).

Требования

Основные требования заказчика по продвижению портала называются семантикой. Это крайне важный процесс для получения достоверного результата по трафику. Крайне редко владельцы сайтов уделяют данному этапу должное внимание, из-за чего продвижение производится согласно довольно узкому списку запросов. Как правило, это вызвано тем, что данная работа осуществляется SEO-специалистом бесплатно, что совершенно неинтересно для профессионалов.

Все порталы поддаются определенным требованиям со стороны поисковиков, соответствие, которым постоянно контролируются. Не стоит упускать из виду важность подготовки ТЗ для будущего сайта. Это значительно облегчит работу SEO-специалисту в постановке задач остальным сотрудникам (программистам, дизайнерам, верстальщикам, копирайтерам и прочим). Ведь только от успешной работы данных специалистов зависит исходный результат. Более того, каждый портал должен иметь свой личный адаптированный дизайн. Все это должно быть указано в техническом задании.