МИНСК, 11 апр — Sputnik. Министерство связи и информатизации Беларуси еще не приняло решение о монетизации работы в республике приложений-мессенджеров, сообщил журналистам во вторник глава ведомства Сергей Попков.

В 2015 году ведомство заявляло о том, что популярные у белорусов мессенджеры – в частности Viber и Skype – должны "делиться" доходами с государством, однако за два года так называемый "налог на мессенджеры" так и не был введен.

"Разговоры о монетизации Viber, Skype и других мессенджеров идут во всем мире. Пока единых подходов нет нигде. Мы будем двигаться совместно с решениями других стран. Отдельно взятая страна эту проблему не решит", – сказал Попков в пресс-центре БелТА.

Руководитель Минсвязи подчеркнул, что ведомство не будет "стоять с кувалдой над головой и что-то отрубать".

Предложение ведомства заключалось в том, что платить за услуги приложений-мессенджеров будут только те, кто при этом использует трафик мобильного интернета, то есть налог должны быть бы перечислять в бюджет непосредственно сотовые операторы.