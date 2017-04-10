МИНСК, 11 апр — Sputnik. Тарифы на интернет-услуги в Беларуси в этом году повышать не планируется, заявил журналистам во вторник гендиректор РУП "Белтелекома" Сергей Сиводедов.

"Белтелеком" — белорусский монополист в области предоставления услуг интернет-связи. Компания "закупает интернет" для белорусских пользователей и не только сама предоставляет интернет-услуги, но и работает с иными операторами для предоставления пользователям доступа в сеть.

"До конца года повышения ожидать не стоит. Я думаю, не только у нас, но и у мобильных операторов", — сказал гендиректор "Белтелекома" в пресс-центре БелТА.

На сегодняшний день "Белтелеком" заключает договора с иностранными партнерами сроком на год — в связи с этим фиксированными остаются и траты компании. Вне зависимости от того, "добирают" ли белорусы весь предложенный в стране трафик, или нет.