﻿ "Белтелеком" обещает не повышать тарифы на интернет до конца года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белтелеком" обещает не повышать тарифы на интернет до конца года

11.04.2017 13:41 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Тарифы на интернет-услуги в Беларуси в этом году повышать не планируется, заявил журналистам во вторник гендиректор РУП "Белтелекома" Сергей Сиводедов.

"Белтелеком" — белорусский монополист в области предоставления услуг интернет-связи. Компания "закупает интернет" для белорусских пользователей и не только сама предоставляет интернет-услуги, но и работает с иными операторами для предоставления пользователям доступа в сеть.

"До конца года повышения ожидать не стоит. Я думаю, не только у нас, но и у мобильных операторов", — сказал гендиректор "Белтелекома" в пресс-центре БелТА.

На сегодняшний день "Белтелеком" заключает договора с иностранными партнерами сроком на год — в связи с этим фиксированными остаются и траты компании. Вне зависимости от того, "добирают" ли белорусы весь предложенный в стране трафик, или нет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители организации полагают, что повышения тарифов не стоит ждать и у сотовых операторов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Минсвязи пока не планирует зарабатывать на Skype и Viber
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика