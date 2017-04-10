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Минсвязи о монетизации Skype и Viber: операторы "проспали"

11.04.2017 16:26 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр – Sputnik. Беларусь будет решать вопрос о монетизации мессенджеров совместно с другими странами и профильными организациями, заявил во вторник министр связи республики Сергей Попков.

Минсвязи о монетизации Skype и Viber: операторы "проспали"
© Sputnik
Минсвязи пока не планирует зарабатывать на Skype и Viber

В 2015 году ведомство предложило изучить вопрос получения части прибыли крупных мессенджеров (Skype, Viber и других) за возможность работы в республике.

По словам министра, в некоторых странах для решения проблемы замедляют скорость передачи данных, чтобы ухудшить качество и "заставить мессенджеры пойти на договорные отношения с операторами связи". Другой вариант – решения хранить персональные данные абонентов на серверах, находящихся на территории стран, иные страны хотят признать мессенджеры в качестве операторов электросвязи.

"Полемики в этом вопросе много. С одной стороны, проспали операторы связи, которые могли сами разрабатывать эти мессенджеры и социальные сети. С другой стороны, надо понимать, что мировое развитие информационных процессов не остановить", – сказал Попков. 

Как отметил глава Минсвязи, операторы связи вкладывают серьезные деньги в развитие технологий, строят опорные сети, а "мессенджеры используют существующие ресурсы".

По словам Попкова, его ведомство не собирается ничего закрывать, а продолжит обсуждение на площадках регионального содружества связи, Международного союза электросвязи для принятия "взаимовыгодных решений".

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы Минсвязи, ведомство не планирует закрывать в Беларуси популярные мессенджеры.

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