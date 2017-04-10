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Microsoft попрощалась с Windows Vista

11.04.2017 16:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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11 апреля 2017 года Microsoft прекратила поддержку одной из своих самых неудачных операционных систем — Windows Vista. Для нее не будут выпускаться обновления безопасности, в связи с чем Microsoft рекомендует перейти на более новые версии Windows.

Microsoft попрощалась с Windows Vista

30 января 2007 года пользователям стала доступна новая версия операционной системы Microsoft — Windows Vista. Изначально казалось, что новая ОС станет шагом вперед по сравнению со сверхпопулярной Windows XP, как минимум за счет легко-воздушного интерфейса Aero Glass с полупрозрачными окнами, замены Alt+Tab — Windows Flip 3D, отображения рабочего стола Aero Peek и так далее.

Microsoft попрощалась с Windows Vista

Однако на поверку вышло, что новый интерфейс смогли «потянуть» далеко не все компьютеры того времени, система использовала гораздо больше ресурсов компьютера и при этом была более медленной, чем предшественница. Кроме того, User Account Control часто раздражал пользователей, задавая даже в рутинных операциях много вопросов.

Всё это привело к тому, что пользователи не спешили переходить на Vista, оставаясь на XP вплоть до релиза гораздо более удачной Windows 7 в 2009 году. Такой скорый выпуск новой версии был обусловлен именно слабыми продажами Vista.

За свою недолгую историю доля системы на Windows-компьютерах не превышала 26% (для сравнения: у Windows XP было 63%). По состоянию на март 2017 доля Vista снизилась до 0,72%.

 
 
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11 апреля 2017 года Microsoft прекратила поддержку одной из своих самых неудачных операционных систем — Windows Vista. Для нее не будут выпускаться обновления безопасности,...

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