Сегодня, 12 апреля, оператор velcom повысил тарифы на услуги связи. Увеличение стоимости составило 9% и коснулось звонков, абонентской платы, SMS, MMS, интернет-тарифов, тарифов на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги (в том числе роуминг).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы собрали в одной таблице старые и новые расценки на актуальных тарифных планах оператора. Узнать свой тарифный план можно с помощью бесплатного USSD-запроса *141*2*1#.

Комфорт Было Стало Абонплата 9,9 руб 10,79 руб Звонок внутри сети (2G) 3 коп 3,27 коп Звонок на другие сети 13 коп 14,17 коп СМС 4 коп 4,36 коп Комфорт 2 Было Стало Абонплата 14,9 руб 16,24 руб Звонок внутри сети (2G) 3 коп 3,27 коп Звонок на другие сети 10 коп 10,9 коп СМС 4 коп 4,36 коп Комфорт 4 Было Стало Абонплата 16,9 руб 18,42 руб Звонок внутри сети (2G) 1 коп 1,09 коп Звонок на другие сети 8 коп 8,72 коп СМС 4 коп 4,36 коп Комфорт 8 Было Стало Абонплата 21,9 руб 23,87 рубля Звонок внутри сети (2G) 1 коп 1,09 коп Звонок на другие сети 8 коп 8,72 коп СМС 4 коп 4,36 коп Smart Премьера Было Стало Абонплата 8,9 руб 9,7 руб Звонок внутри сети (свыше 300 минут в месяц) 3 коп 3,27 коп Звонок на другие сети 14,5 коп 15,8 коп СМС 4 коп 4,36 коп Smart 1 Было Стало Абонплата 14,5 руб 15,8 руб Звонок внутри сети (свыше 600 минут в месяц) 2 коп 2,18 коп Звонок на другие сети (свыше 600 минут в месяц) 10,5 коп 11,44 коп СМС 4 коп 4,36 коп Smart 2 Было Стало Абонплата 25,5 руб 27,79 руб Звонок внутри сети (свыше 1500 минут в месяц) 1 коп 1,09 коп Звонок на другие сети (свыше 1500 минут в месяц) 8,5 коп 9,26 коп СМС 4 коп 4,36 коп Smart 3 Было Стало Абонплата 19,9 руб 21,69 руб Звонок внутри сети (свыше 600 минут в месяц) 1 коп 1,09 коп Звонок на другие сети 8,5 коп 9,26 коп СМС 4 коп 4,36 коп Smart Бесконечный Было Стало Абонплата 49,9 руб 54,39 руб Звонок внутри сети 0 коп 0 коп Звонок на другие сети 8 коп 8,72 коп СМС 4 коп 4,36 коп Бизнес-класс Было Стало Абонплата 99,9 руб 108,89 руб Звонок внутри сети 0 коп 0 коп Звонок на другие сети (свыше 1000 минут в месяц) 7 коп 7,63 коп СМС 4 коп 4,36 коп Все говорят Было Стало Абонплата 8,4 руб 9,15 руб Звонок внутри сети (свыше 100 минут в месяц) 5 коп 5,45 коп Звонок на другие сети (свыше 100 минут в месяц) 5 коп 5,45 коп СМС 4 коп 4,36 коп Слово за слово Было Стало Абонплата 5,3 руб 5,77 руб Звонок внутри сети (первая минута разговора) 5 коп 5,45 коп Звонок на другие сети 17,5 коп 19,07 коп СМС 4 коп 4,36 коп Сразу обо всём Было Стало Абонплата 4,9 руб 5,34 руб Звонок внутри сети (свыше 250 минут в месяц) 3 коп 3,27 коп Звонок на другие сети 17,5 коп 19,07 коп СМС (свыше 250 в месяц) 4 коп 4,36 коп В твоем ритме Было Стало Абонплата 9,5 руб 10,35 руб Звонок внутри сети 5,5 коп 5,99 коп Звонок на другие сети 5,5 коп 5,99 коп СМС (свыше 500 в месяц) 4 коп 4,36 коп Бизнес+ Было Стало Абонплата 9,9 руб 10,79 руб Звонок внутри сети (свыше 1000 минут в месяц) 1,5 коп 1,63 коп Звонок на другие сети 10,5 коп 11,44 коп СМС 4 коп 4,36 коп BUSINESS.PRO Было Стало Абонплата 14,9 руб 16,24 руб Звонок внутри сети (свыше 2000 минут в месяц) 1 коп 1,09 коп Звонок на другие сети 8 коп 8,72 коп СМС 4 коп 4,36 коп Тарифные планы линейки WEB (абонплата) Было Стало WEB 10 с voka ТВ 13,9 руб 15,15 руб WEB 4 7,5 руб 8,17 руб WEB 8 10,9 руб 11,88 руб WEB 16 15,7 руб 17,11 руб WEB Легкий 1,7 руб 1,85 руб WEB Старт 2,9 руб 3,16 руб WEB Танкисты 9,7 руб 10,57 руб

Также произошло изменение принципа предоставления мобильного интернета тарифного плана «Smart Бесконечный» (при потреблении, превышающем 100 ГБ, доступ в интернет будет предоставляться на скорости до 512 Кбит/с).

Изменения не затронули абонентскую плату, стоимость исходящих вызовов на стационарные номера и в сети мобильных операторов Беларуси для абонентов тарифных планов «Социальный» и «Пенсионный».