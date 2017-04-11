Никто не может сказать точно, что за пределами Земли есть жизнь. Однако эта возможность предусмотрена множеством национальных и международных деклараций, правил и инструкций. Ко дню космонавтики 42.TUT.BY собрал руководства на случай самого волнующего события межпланетного масштаба — обнаружения внеземного разума.

Карантин от лунных микробов



Американские астронавты Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз после высадки на Луну оказались внутри «мобильного карантинного средства». Справа — президент США Ричард Никсон. Фото: NASA.

Вероятно, что «инопланетянами» окажутся микроорганизмы, чуждые человеку. На этот случай первых участников лунных миссий после возвращения на Землю отправляли в карантин на три недели.

Тогда считалось, что это позволит избежать «малейшей возможности скрытия неизвестных лунных организмов, которые могут угрожать жизни на Земле».

«Никаких длительных приветствий, никаких объятий с женами в Хьюстоне. Лунных путешественников буквально будут лечить — так, будто у них была чума», — писал журнал Time в 1969 году.

Правило действовало с 1969 по 1971 годы и затронуло астронавтов миссий «Аполлон-11», «Аполлон-12», «Аполлон-13» и «Аполлон-14». После анализа данных участников «Аполлона-14», исследователи пришли к выводу, что лунный материал «не представляет никакой опасности для человека, животных или растений», и рекомендовали отменить карантины.

В 1991 правило окончательно исключили из Свода федеральных нормативных актов. Правда, оно сохранилось в виде городской легенды: еще долгие годы некоторые американцы были уверены , что закон запрещает им устанавливать контакты с инопланетянами.

Скрывать нельзя



Кадр из фильма «Космическая одиссея 2001 года»

Космонавты не имеют права увидеть инопланетян и скрыть это, особенно если те агрессивны. Это предусматривает «Договор о космосе», принятый Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1966 году.

Если за пределами Земли обнаруживают явления, которые «могли бы представить опасность для жизни или здоровья космонавтов», то государства — участники Договора незамедлительно информируют другие государства — участники Договора или Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Кстати, для людей в космосе действуют земные законы. Это оговаривает «Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического пространства», принятая ООН в 1963 году.

«Государство, в регистр которого занесен объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом и над любым экипажем, находящимся на нем, во время их нахождения в космическом пространстве».

Это значит, что на российском корабле продолжают действовать законы России, а на китайском — Китая.

Космическая дипломатия



Кадр из фильма «Марсианин»

Формально космонавты в случае встречи с инопланетянами будут считаться официальными представителями Земли. «Государства рассматривают космонавтов как посланцев человечества в космос», — говорится в документе ООН.

Есть ли у «послов Земли» инструкция на случай встречи с инопланетянами? Похоже, что нет. Американский астронавт в отставке Клейтон Андерсон рассказывал , что такого курса в его не было в программе его подготовки. «Тем не менее, у меня есть несколько собственных процедур, которые я осуществлю при такой замечательной возможности», — заметил он.

Российский космонавт Геннадий Падалка в 2012 году рассказывал , что такая инструкция существует. Якобы ее разработало ООН «при непосредственном участии представителей Китайской Народной Республики». Правда, после он не раз заявлял , что это была шутка, а ему «попались журналисты без чувства юмора».

План похищения инопланетян



Кадр из фильма «Прибытие»

Отдельные государства могут иметь свои планы на случай неожиданного контакта с внеземной цивилизацией. Правда, о них известно не так много.

Военные США в 1950 году разработали программу «Семь шагов к контакту», которая в теории описала шаги на случай обнаружения планеты с цивилизацией примерно такого же технологического уровня, как земной.

Согласно плану, начать следует с дистанционного наблюдения и сбора данных, после — перейти к скрытым посещениям и оценить характеристики транспорта и оружия.

Если возможности человечества окажутся более высокими, следует приблизиться к существам и определить, насколько они враждебны. В случае их безопасности, программа рекомендовала совершать короткие посадки в изолированных районах и получать образцы местных растений, животных или самих разумных существ.

«Другими словами, эта фаза включала безвредные похищения, аналогичные тем, о которых сообщали некоторые американцы, — пишет обозреватель Live Science . — Любопытно, что план „Семь шагов к контакту“ был создан до первого инцидента с „похищением человека инопланетянами“ в 1957 году. Можно предположить, что эта программа могла повлиять на возникновение таких историй».

Следующий шаг — дать о себе знать. Сделать это нужно так, чтобы посланников Земли можно было заметить, но получилось достичь. Продемонстрировать свое присутствие и мирные намерения следовало как можно большему количеству жителей планеты. Если все прошло хорошо - можно приземляться и переходить к установлению непосредственного контакта.

Не забудьте написать генеральному секретарю ООН



Фото: ESO

Больше других ждут встречи с инопланетной жизнью участники проекта SETI — нескольких научных программ, которые заняты поиском внеземного разума. В основном ученые посылают «сигналы готовности» или пытаются уловить сигналы внеземных цивилизаций. К примеру, в рамках проекта «Феникс» тысячу ближайших звезд солнечного класса изучают в радиодиапазоне 1200−3000 МГц на протяжении последних 20 лет.

У Института SETI есть протокол о том, что делать при обнаружении сигнала. Документ называется «Декларация принципов действии, последующих за обнаружением внеземного разума».

Согласно ему, каждый, кто считает, что нашел инопланетян, должен прежде всего подтвердить свое открытие до того, как его обнародовать.

«Первооткрывателю следует быстро проинформировать всех других наблюдателей и исследовательские организации, которые являются участниками данной Декларации, чтобы они могли подтвердить открытие независимыми наблюдениями из других мест», — объясняют составители декларации.

После подтверждения достоверности открытия, следует «проинформировать свои национальные власти», «послать сообщение наблюдателям всего мира через Центральное Бюро Астрономических Телеграмм Международного Астрономического Союза» и поставить в известность Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.



Кадр из фильма «Космическая одиссея 2001 года»

Если из космоса будет получен электронный сигнал, нужно позаботиться об освобождении частот, на котором его обнаружили.

«Участники данной Декларации должны добиться международного соглашения по защите соответствующих частот путем применения процедур, предусмотренных Международным Союзом Телекоммуникаций (МСТ), — пишут составители документа. — Следует немедленно послать сообщение Генеральному Секретарю МСТ в Женеву, который сможет включить в Weekly Cirkular просьбу сократить количество передач на указанных частотах».

Отвечать на инопланетный сигнал нельзя — во всяком случае, до международных консультаций. Декларация предусматривает, что человечество соберет специальный комитет, который будет решать, как поступить с сигналом. Чтобы комитет получилось собрать достаточно быстро, документ советует научным организациям-участницам составить и постоянно поддерживать списки подходящих специалистов на случай обнаружения сигнала.