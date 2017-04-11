МИНСК, 12 апр — Sputnik. Первый белорусский сотовый оператор velcom c 12 апреля повысил тарифы на большинство своих услуг, сообщила в среду пресс-служба вендора.

На 9% увеличилась стоимость звонков, абонентской платы, SMS, MMS, интернет-тарифов, тарифов на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги (в том числе, оказываемые через контент-провайдеров, роуминг и другие).

Кроме того оператор ввел ограничение для пользователей мобильного интернета, подключившегося на тарифный план "Smart Бесконечный". При потреблении свыше 100 ГБ в месяц доступ в интернет будет снижаться до скорости в 512 Кбит/с.

Стоимость абонентской платы и исходящих вызовов на стационарные номера, а также в сети других мобильных операторов Беларуси не изменится лишь для абонентов тарифных планов "Социальный" и "Пенсионный".

Без изменений также останутся стоимость услуг "Короткий номер", "Доступный баланс", "Координатор" и "Мой архив".

Прежними останутся также и размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров.