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Белтелеком пообещал, что тарифы на интернет пока расти не будут

12.04.2017 09:42 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Тарифы на услуги доступа в интернет до конца года повышать не будут ни сама компания, ни мобильные операторы, пообещал накануне гендиректор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов. Вместе с тем, с 12 апреля о повышении тарифов на большинство своих услуг, в том числе и на интернет, заявил крупнейший мобильный оператор velcom.

Белтелеком пообещал, что тарифы на интернет пока расти не будут
© Pixabay
Velcom повышает цены на большинство тарифов и услуг

"Сегодня тарифы на интернет окупаемые. Ни один из операторов, которые предоставляют услуги доступа в интернет, не может сказать, что эти услуги не окупаются", — отметил глава "Белтелекома".

Как подчеркнул руководитель "Белтелекома", рентабельность оказания услуг по доступу в интернет в Беларуси снижается: внешний интернет-трафик, который закупает государство, растет, однако тарифы для пользователей растут не так сильно.

Сиводедов уточнил, что операторы стараются развивать сети без увеличения тарифов на интернет-услуги. По его словам, это является достаточно сложной задачей.

"Белтелеком" — белорусская государственная монополия в сфере предоставления услуг связи. Трафик у компании закупают все операторы интернет-услуг, вне зависимости от форм собственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Рентабельность интернет-услуг в республике снижается, но они продолжают окупаться.

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