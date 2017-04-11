МИНСК, 12 апр — Sputnik. Тарифы на услуги доступа в интернет до конца года повышать не будут ни сама компания, ни мобильные операторы, пообещал накануне гендиректор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов. Вместе с тем, с 12 апреля о повышении тарифов на большинство своих услуг, в том числе и на интернет, заявил крупнейший мобильный оператор velcom.



© Pixabay Velcom повышает цены на большинство тарифов и услуг

"Сегодня тарифы на интернет окупаемые. Ни один из операторов, которые предоставляют услуги доступа в интернет, не может сказать, что эти услуги не окупаются", — отметил глава "Белтелекома".

Как подчеркнул руководитель "Белтелекома", рентабельность оказания услуг по доступу в интернет в Беларуси снижается: внешний интернет-трафик, который закупает государство, растет, однако тарифы для пользователей растут не так сильно.

Сиводедов уточнил, что операторы стараются развивать сети без увеличения тарифов на интернет-услуги. По его словам, это является достаточно сложной задачей.

"Белтелеком" — белорусская государственная монополия в сфере предоставления услуг связи. Трафик у компании закупают все операторы интернет-услуг, вне зависимости от форм собственности.