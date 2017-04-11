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Белтелеком пообещал, что тарифы на интернет пока расти не будут
12.04.2017 09:42 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Тарифы на
"Сегодня тарифы на интернет окупаемые. Ни один из операторов, которые предоставляют услуги доступа в интернет, не может сказать, что эти услуги не окупаются", — отметил глава "Белтелекома".
Как подчеркнул руководитель "Белтелекома", рентабельность оказания услуг по доступу в интернет в Беларуси снижается: внешний интернет-трафик, который закупает государство, растет, однако тарифы для пользователей растут не так сильно.
Сиводедов уточнил, что операторы стараются развивать сети без увеличения тарифов на интернет-услуги. По его словам, это является достаточно сложной задачей.
"Белтелеком" — белорусская государственная монополия в сфере предоставления услуг связи. Трафик у компании закупают все операторы интернет-услуг, вне зависимости от форм собственности.
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Рентабельность интернет-услуг в республике снижается, но они продолжают окупаться.
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