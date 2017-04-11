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Хакеры могут разблокировать ваш смартфон через уязвимость акселерометра
12.04.2017 12:39 — Новости Hi-Tech | 21.by - Новости
Портал techradar.com рассказал о новой уязвимости, обнаруженной исследователями из Ньюкаслского университета.
Многие современные смартфоны оборудованы сканерами отпечатков пальцев или другими способами биометрической авторизации. При этом некоторые пользователи по ряду причин отдают предпочтение классическим ПИН-кодам и паролям. Специалисты в области кибербезопасности выяснили, что четырёхзначный ПИН-код можно взломать с помощью данных, полученных с акселерометра.
Дело в том, что каждое прикосновение к экрану смартфона вызывает уникальное движение устройства. Таким образом, злоумышленники могут проанализировать движения мобильного устройства на основе полученных данных и определить по ним вводимый пользователем текст, пароли и т.д.
Экспериментально удалось установить, что подобрать ПИН-код с помощью такого метода можно с точностью 70% после первого ввода и со 100%-й точностью после пятого ввода.
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Портал techradar.com рассказал о новой уязвимости, обнаруженной исследователями из Ньюкаслского университета.
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