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Хакеры могут разблокировать ваш смартфон через уязвимость акселерометра

12.04.2017 12:39 — Новости Hi-Tech | 21.by - Новости  
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Портал techradar.com рассказал о новой уязвимости, обнаруженной исследователями из Ньюкаслского университета.

Хакеры могут разблокировать ваш смартфон через уязвимость акселерометра

Многие современные смартфоны оборудованы сканерами отпечатков пальцев или другими способами биометрической авторизации. При этом некоторые пользователи по ряду причин отдают предпочтение классическим ПИН-кодам и паролям. Специалисты в области кибербезопасности выяснили, что четырёхзначный ПИН-код можно взломать с помощью данных, полученных с акселерометра.

Дело в том, что каждое прикосновение к экрану смартфона вызывает уникальное движение устройства. Таким образом, злоумышленники могут проанализировать движения мобильного устройства на основе полученных данных и определить по ним вводимый пользователем текст, пароли и т.д.

Экспериментально удалось установить, что подобрать ПИН-код с помощью такого метода можно с точностью 70% после первого ввода и со 100%-й точностью после пятого ввода.

 
 
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Портал techradar.com рассказал о новой уязвимости, обнаруженной исследователями из Ньюкаслского университета.

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