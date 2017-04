Портал kotaku.com сообщил, что в игры для GameCube, которые обычно оставались эксклюзивными для платформы, теперь можно с комфортом играть где пожелается, а главное - не нужно тратиться на ремастеры.

Открытый эмулятор Dolphin для Android вышел ещё в 2013 году. Однако особенно функциональным инструментом назвать его было нельзя. К примеру, запускать игры для Nintendo GameCube не представлялось возможным из-за недостатка в производительности смартфонов. Теперь же, с выходом новых устройств с более мощной "начинкой", ситуация в корне изменилась. Подтверждением тому стал видеоролик, опубликованный на YouTube-канале GuruAidTechSupport. При помощи эмулятора Dolphin на Samsung Galaxy S8 были запущены Mario Sunshine, The Legend of Zelda: The Wind Waker и Smash Bros.

Если верить видеоролику, Mario Sunshine, The Legend of Zelda: The Wind Waker и Smash Bros запускаются на Samsung Galaxy S8 почти без нареканий: быстро, плавно и без багов.

