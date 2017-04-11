Обновление iOS под номером 10.3.2, вероятно, не будет работать на устройствах с 32-битными процессорами. Это значит, что его не получат миллионы владельцев iPhone 5 и iPhone 5c. На это обратило внимание издание Phone Arena .



Изображение: imore.com

На днях появились две предварительные версии обновленной iOS, доступные для разработчиков. Обе они не поддерживают 32-битные процессоры, установить прошивки смогли только владельцы устройств с 64-битным процессором.

«Это выходит за рамки нормы, — пишет обозреватель Phone Arena. — Раньше ни одна из версий iOS — предварительная или финальная — ни разу не делала такого за исключением ошибок конкретных устройств».

Если и финальная версия iOS 10.3.2 проигнорирует 32-битные процессоры, обновления не получат пользователи iPhone 5 и iPhone 5c. По оценкам издания, этими моделями до сих пор пользуются около 43,7 миллионов человек по всему миру.

Напомним, Apple A6 был последним 32-битным процессором компании. В 2013 году с выходом iPhone 5S и 64-битного процессора Apple A7 появились предположения о том, что компания откажется от 32-битных процессоров и приложений, разработанных под эту архитектуру.