Эпоха рыцарства в ВКЛ затянулась гораздо дольше, чем в Европе. Понятие чести ценилось столь высоко, что даже несмотря на запрет со стороны государства, шляхта продолжала драться на дуэлях.





Происходило это так часто, что даже Адам Мальдис в свой книге «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя: Нарысы быту і звычаяў» не выделил дуэли в отдельную сферу. Как происходили поединки, какое оружие предпочитала шляхта и кто были самые лучшие дуэлянты Европы, мы расспросили руководителя конно-исторического клуба «Золотая шпора» Павла Калинкова.

Удар в лицо — это мужланство

Павел Калинков не только руководит клубом, но и командует 17-м уланским полком Великого княжества Литовского, который принимает участие во многих исторических фестивалях в Беларуси, Европе и России. Сейчас его участники готовятся к фестивалю «Наполеоника», чтобы как можно точнее передать красоту и очарование той эпохи.





— Беларусь и Европа всегда были неразрывно связаны. В 19-м веке еще не сформировалось понятие нации, поэтому аристократия была отдельным сословием, у которого были свои правила и традиции. Государства могли воевать между собой по разным причинам, но аристократия не испытывала ненависти к противнику. Совершенно обыденной была ситуация, когда в перерыве между сражением шляхта могла устроить небольшой пир, а потом разойтись по своим войскам, чтобы снова вступить в бой.

Не было вражды. Была отвага и честь, которая ценилась настолько высоко, что стоила жизни на дуэли. Поводом к поединку чаще всего становилось оскорбление, а вызов мог происходить как в устной форме, так и красивым жестом бросания перчатки к ногам соперника. Поводом мог стать и удар рукой, хотя это считалось крайностью, а удар кулаком и вовсе мужланством.

Беспалая шляхта

Во Франции в 17-м веке было запрещено дуэлировать под страхом смерти. На такие жестокие меры кардинал Ришелье пошел из-за того, что треть французского дворянства была выбита на поединках чести. В ВКЛ же дуэлировали гораздо чаще, чем в любой другой стране Европы.





— Если в России дворянство составляло только 2% от населения (в среднем по губерниям), то в ВКЛ — до 20% населения в воеводстве. Причем даже самый последний шляхтич считал себя равным королю и мог ему бросить вызов на дуэль. Но на деле это не всегда соблюдалось, — рассказывает Павел Калинков.

В ВКЛ существовала сверхбогатая магнатерия, например, только во дворце Радзивиллов интерьер стоил 2 млн дукатов — столько не было в казне у французского короля. А была и бедная шляхта, про которую говорили, что у них одни портки на двоих, — добавляет инструктор верховой езды, трубач 20-уланского полка Максим Ланц. — Поэтому богатый мог, конечно, откупить или проигнорировать вызов со стороны бедного оппонента, но в глазах общества он бы сильно потерял.

В ВКЛ большинство решений принимались на соймах, где заседали сторонники разных партий: Паскевичей, Сапег, Радзивиллов. И зачастую эмоции настолько захлестывали участников, что сойм заканчивался сабельной дуэлью. В ВКЛ даже сложилось такое понятие, как беспалая шляхта — потерять палец или кисть на дуэли было обычным делом в те времена.

Пистолеты — несерьезно, рапира — смертельна

Выбор оружия на дуэли обычно доверялся стороне, которой бросили вызов. Об этом дуэлянты могли договориться на месте или же через секундантов. Последние были обычно близкими друзьями соперников, которым они могли доверить свою жизнь.





— Пистолеты в те времена не были так совершенны, поэтому их дальность и точность стрельбы оставляли желать лучшего. Смертельной считалась дуэль, когда противники стрелялись с 10 метров. Но если дистанция составляла 30 метров, шанс попасть в противника уменьшался вдвое. А дуэль с расстояния 50 метров считалась несерьезной — попасть в оппонента с такого расстояния было невозможно. Добавьте к этому волнение противников и несовершенство прицелов, — рассказывает Павел Калинков.





Куда более опасным оружием считалась сабля. Ее удар мог отсечь сопернику руку, а то и вовсе голову. Потеря пальца, как мы писали раньше, в дуэли на саблях была обыденным делом. С другой стороны, при сабельном порезе вероятность выжить была гораздо выше, чем при уколе рапирой. Из широкой раны с кровью вытекала вся грязь, и если раненый отличался крепким здоровьем, у него были хорошие шансы.

Рапира была смертельным оружием. В те времена о пенициллине еще не знали, поэтому укол узким длинным лезвием зачастую приводил к заражению крови. Впрочем, в ВКЛ рапиры использовались на дуэлях довольно редко.

Железная сетка — бесчестье

Правила поединка всегда обговаривались заранее, нарушение правил могло послужить поводом для изоляции такого человека из общества. За их соблюдением следили секунданты.





— От пистолета можно было прикрыться рукой, положив ее на сердце. Зачастую круглая пуля не могла пробить такую преграду, и человек оставался жив. Защитить могла и ладанка, которую носили в кармане, расположенном в области сердца, были случаи, когда от пули спасали медные пуговицы. Когда в дуэли использовалась рапира, то ее можно было перехватить рукой и даже сломать, — отмечает Павел Калинков.

В фехтовальной школе 18-го века левая рука часто применялась как щит, в случае сабельного боя ее можно было лишиться, но зато сохранялась жизнь. А вот применение специальной защиты, например, железной сетки считалось бесчестьем. Такой человек «умирал» для высшего общества и был персоной нон-грата на балах, светских раутах, в салонах.

Сабельная школа ВКЛ — лучшая в Европе

Лучшие сабли в 18-го веке ковались в Польше, они стоили больших денег и являлись такой же статусной вещью, как сегодня дорогой автомобиль. А лучше всего с этими клинками обращалась шляхта ВКЛ и Речи Посполитой.





— Много жителей ВКЛ служило во французских войсках времен Наполеона. Например, в шеволежерском полку императорской армии белорусов была треть. Когда полк находился в Испании, состоялась показательная с точки зрения мастерства наших предков обращения с оружием дуэль. В бильярдную, где играли наши уланы, зашли двое французов конных гвардейцев, и потребовали освободить помещение, на что получили отказ. Тогда гвардейцы стали вести себя вызывающе, за что один из них получил кием по голове, и это был повод к дуэли, — рассказывает Максим Ланц

В назначенное время противники сошлись на дуэли, причем накал эмоций был такой, что дрались даже секунданты. В итоге победа осталась на стороне улан, а оба конных гвардейца лишились по пальцу на руках. Позже выяснилось, что бросивший улану из ВКЛ вызов француз был известным бретёром (профессиональным дуэлянтом — прим.ред.) и убил немало людей на дуэли.

Мы потеряли понятие чести

— Часто говорят, что мы потеряли страну из-за того, что гордая шляхта не могла договориться. Да, но есть и другое наследие того времени, которое мы забыли и до сих пор не можем принять — это понятие защиты чести, — говорит Павел Калинков. — Может, романтикам, людям, которым интересна эта эпоха, стоит задуматься, как долго вы размышляете, прежде чем что-то сказать или сделать?

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— Это сейчас можно пройти по улице, грубо толкнуть женщину, и большинство людей пойдет дальше, даже не обернувшись. Такое невозможно представить в том же 18-м веке в Вильно в воскресный день — сразу несколько человек вызовут обидчика на дуэль. Это прекрасно, когда есть возможность отстаивать свою честь, объяснить подлецу, что он подлец, когда каждое слово обдуманно и обладает большим весом в обществе.

Наверное, поэтому эпоха последних рыцарей овеяна ореолом романтики. В нашем клубе мы пытаемся передать всю ее красоту, изысканность и благородство.