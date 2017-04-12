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life:) открыл бесплатный доступ к TUT.BY и Facebook
13.04.2017 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мобильный оператор life:) совместно с Facebook и в партнерстве с TUT.BY запустил проект Free Basics, цель которого – сделать мобильный интернет доступным как можно большему количеству людей.
Суть проекта в следующем: на странице freebasics.com абоненты life:) могут бесплатно читать новости, узнавать погоду, знакомиться с различными статьями о здоровье, образовании и многом другом.
Материалы предоставляются белорусским порталом TUT.BY, а также различными международными ресурсами, например, электронной энциклопедией «Википедия», женским порталом UN Women, различными электронными библиотеками и многими другими сервисами.
На TUT.BY можно попасть, нажав на соответствующий баннер. Кроме того, материалы портала доступны в разделе «Новости и погода» => TUT.BY.
Бесплатный доступ к Facebook
На freebasics.com предоставляется бесплатный доступ к социальной сети Facebook. Кроме того, отдельно в самом Facebook появится бесплатный режим, выбрав который можно пользоваться социальной сетью без интернета. Доступны будут все функции, включая мессенджер, за исключением просмотра фото и видео.
Зайти на freebasics.com можно с любого смартфона или мобильного телефона с функцией мобильной передачи данных.
Кроме страницы freebasics.com, бесплатные сайты и Facebook доступны абонентам life:) в мобильном приложении для смартфонов на Android «Free Basics». Скачать его бесплатно можно на странице freebasics.com.
Проект, в первую очередь, создан для тех, кто никогда не пользовался мобильным интернетом и не знает, с чего начать, а также для тех, кто оказался в ситуации, когда нет возможности оплатить мобильный интернет.
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Мобильный оператор life:) совместно с Facebook и в партнерстве с TUT.BY запустил проект Free Basics, цель которого – сделать мобильный интернет доступным как можно большему...
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